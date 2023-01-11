「傻瓜哏」偽鈔流竄 警方發現早已流入毒品市場

帶有「傻瓜哏」的千元偽鈔流竄夜市、小吃店，令收到偽鈔的攤商氣結，高雄市警方追查毒品案，意外在涉嫌擁毒品的通緝犯林姓男子住處，查獲33張同序號的千元偽鈔，懷疑傻瓜哏偽鈔早已流入毒品市場，可能因此也引起毒品交易糾紛。

據了解，去年底彰化陸續傳出夜市攤商收到假鈔票，偽鈔序號都是同組序號「HR484268XD」，這組序號的數字諧音，讀起來像「是不是你要發」，還配上表情符號「XD」，另有網友傳出，大陸浙江台州方言「268」有傻子的意思，指這偽鈔是具「傻瓜哏」的偽鈔，嘲諷收到假鈔的人。

由於這序號偽鈔四處流竄，有攤商一晚就收到7張同序號偽鈔，中央銀行擔憂有偽鈔集團操控，1月8日還提出檢舉獎金250萬元，鼓勵檢舉製造專業製版的偽鈔集團。

高雄市刑警大隊偵二隊查緝毒品案，去年12月26日，在高雄市林園區1家夾娃娃機店樓上的套房，查捕涉嫌持有毒品的林姓男子（27歲），發現林涉3案，由嘉義、橋頭、高雄3地檢署通緝，除了涉槍砲案經嘉義地方法院判刑8年6月，因未到案執行，去年8月嘉義地檢署對他發布通緝，去年8月他另涉恐嚇取財案，經橋頭地檢署發布通緝、去年11月涉過失傷害案，經高雄地檢署通緝。

警方在林的住處，查扣安非他命200多公克、毒品咖啡包120包、卡西酮、K他命、一粒眠等第三級毒品1公斤多，還有一批疑改造槍械工具，並意外房內的置物櫃上，發現3萬3000元；原本員警以為這些錢可能是林販毒贓款，要溯源查辦毒品來源，但林當時便稱「那是假鈔」，直到彰化傳出夜市偽鈔流竄，警方仔細察看林的假鈔，才發現是同組「傻瓜哏」序號的偽鈔，懷疑傻瓜哏偽鈔早已流入毒品交易市場。

據悉，林姓男子稱，這33張假鈔是1名越南籍朋友阮姓男子「還」給他的，後來他發現是同組序號才丟在置物櫃上，而這名朋友也死了。警方將林依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，追查偽鈔來源，仍沒進一步進展。