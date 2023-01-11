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影／想趁過年大撈一筆 警破毒咖啡包製造工廠逮6嫌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子等6人想趁過年大撈一筆，新北市海山警方獲報日前在板橋區民生路舊公寓，破獲毒咖啡包分裝製毒工廠，查扣1500多包成品及製毒原料5.5公斤，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

陳姓男子等6人想趁過年大撈一筆，新北市海山警方獲報日前在板橋區民生路舊公寓破獲毒咖啡包分裝製毒工廠，查扣1500多包成品及製毒原料5.5公斤，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子等6人想趁過年大撈一筆，新北市海山警方獲報日前在板橋區民生路舊公寓破獲毒咖啡包分裝製毒工廠，查扣1500多包成品及製毒原料5.5公斤，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

海山警方日前接獲民眾反映，板橋區民生路一間舊公寓平日出入人員複雜，常飄散不明惡臭氣味，且時常發出吵雜聲響，經派員監控蒐證，發現該處平日門窗緊閉，門外裝設多具監視器，夜間時常有不明人士進出，研判可能為製毒據點。

海山派出所員警本月8日持新北地院核發搜索票前往查緝，查獲陳男（27歲）、席男（27歲）、徐男（22歲）、吳男（25歲）、張男（27歲）、黃女（23歲）等5男1女共6人，現場查扣毒品咖啡包成品1507包、卡西酮2包，重9.5公克、K他命3包，重177公克、果汁粉3大包、製毒原料3包，共重5.51公斤及疑似販毒所得8萬餘元、分裝及製毒等工具，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢察署偵辦，警方並將持續追查幕後集團首腦及共犯。

海山警分局長周振安表示，以往「清源專案」是針對藏匿大樓內的詐欺、博弈機房或毒品人口為重點項目，「清源專案2.0」為當前重點工作，是針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場，可能衍生的各類刑案與犯罪類型，加以查緝；海山警方會持續落實勤區查訪，發掘治安死角，若民眾發現社區、出租套房有異常情形，請撥打110專線，以淨化社會治安，守護市民安全。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

陳姓男子等6人想趁過年大撈一筆，新北市海山警方獲報日前在板橋區民生路舊公寓破獲毒咖啡包分裝製毒工廠，查扣1500多包成品及製毒原料5.5公斤，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
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