影／想趁過年大撈一筆 警破毒咖啡包製造工廠逮6嫌
陳姓男子等6人想趁過年大撈一筆，新北市海山警方獲報日前在板橋區民生路舊公寓，破獲毒咖啡包分裝製毒工廠，查扣1500多包成品及製毒原料5.5公斤，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
海山警方日前接獲民眾反映，板橋區民生路一間舊公寓平日出入人員複雜，常飄散不明惡臭氣味，且時常發出吵雜聲響，經派員監控蒐證，發現該處平日門窗緊閉，門外裝設多具監視器，夜間時常有不明人士進出，研判可能為製毒據點。
海山派出所員警本月8日持新北地院核發搜索票前往查緝，查獲陳男（27歲）、席男（27歲）、徐男（22歲）、吳男（25歲）、張男（27歲）、黃女（23歲）等5男1女共6人，現場查扣毒品咖啡包成品1507包、卡西酮2包，重9.5公克、K他命3包，重177公克、果汁粉3大包、製毒原料3包，共重5.51公斤及疑似販毒所得8萬餘元、分裝及製毒等工具，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢察署偵辦，警方並將持續追查幕後集團首腦及共犯。
海山警分局長周振安表示，以往「清源專案」是針對藏匿大樓內的詐欺、博弈機房或毒品人口為重點項目，「清源專案2.0」為當前重點工作，是針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場，可能衍生的各類刑案與犯罪類型，加以查緝；海山警方會持續落實勤區查訪，發掘治安死角，若民眾發現社區、出租套房有異常情形，請撥打110專線，以淨化社會治安，守護市民安全。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言