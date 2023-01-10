年關將至！銀行防搶演練逼真 考驗行員臨場應變機制

年關將至，苗栗縣竹南警分局為提升各金融機構安全及強化自我防衛能力，今天昨午與臺灣土地銀行共同舉辦金融機構防搶演練，並邀集各金融機構代表觀摩，讓銀行職員遇到緊急事故能從容應對，記下歹徒特徵及使用交通工具等等，並即時通報警網，避免人員受到傷害及財物受損。

警方表示，各金融機構、超商、加油站等財物資金匯集處所，是最容易成為歹徒覬覦目標，若發生強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件，將造成社會動盪不安。

該防搶演練由偵查隊員飾演搶匪，趁著銀行快打烊之際，頭戴鴨舌帽及口罩，突然闖入銀行內對櫃員持槍行搶，測試保全及行員的反應，短短2分鐘，得手30萬元，隨後駕車逃逸，過程逼真。藉由狀況演練，全面檢視行員、員警臨場狀況應變處置能力，讓警察機關與金融機構針對防搶作為能更緊密的結合，以保障春節期間民眾生命、財產安全。