德國真空不鏽鋼瓶走私K他命來台 黑道開A8豪車運毒落網

竹聯幫信堂大哥魏姓男子涉嫌夥同四海、小南門、血鷹幫分子，從德國寄空運郵包來台，在真空不鏽鋼瓶裝K他命。刑事局會同海關攔截市值2千5百萬元的13.7公斤K毒，查獲7人依毒品罪移送，法院裁定魏等2人羈押。

警方調查，販毒集團去年11月20日從德國寄來兩個郵包，以樹酯品項輸入，備註真空包裝。海關分析，國內就能買到樹酯，且真空包裝拆封會影響貨品，常是毒品走私手法，懷疑有異，會同刑事局偵三大隊第一隊檢查。

兩郵包各有6瓶及7瓶真空不鏽鋼瓶，均裝K他命，警方共取出13.7公斤，當月30日跟監發現各送至桃園市中壢、桃園區民宅，33歲陳姓、26歲張姓及小南門幫成員32歲冉姓男子分別收貨，赴洗車場交給血鷹幫成員34歲陳姓男子及四海幫成員29歲王姓男子。

兩人赴一處停車場頂樓轉交22歲楊姓男子，楊駕駛市價約5百萬元奥迪A8汽車，到竹聯幫信堂大哥30歲魏姓男子楊梅區住處交貨。警方當日同步行動，拘提、逮捕魏等7人。

7人多有毒品、組織犯罪防制條例、詐欺等紀錄，多坦承走私毒品。警方清查，犯嫌去年10月曾輸入真空不鏽鋼瓶「試走」，查扣現金99萬元及A8汽車，追查幕後主嫌。

法院裁定魏、楊羈押，收貨陳姓及血鷹幫陳姓男子各15、12萬元交保；檢方命張10萬元交保，冉、王各8萬元交保。

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