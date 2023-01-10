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高階警人事卡關？警政署長黃明昭：與縣市長協調近完成 方仰寧調回署
高階警官異動傳出台北市警察局長楊源明升警察大學校長、台南市警察局長方仰寧調警政署警監一階警政委員，因台北市長蔣萬安對接任楊的人選有意見，整個人事案卡關。警政署長黃明昭今說，近日與縣市長協調，接近完成，方會調回署。
黃明昭上午赴刑事局了解毒品案時受訪說，因科室主管涉及違法，方仰寧受連帶處分，也自請處分，警政署全盤考量，會調回警政署。人事案名單是否已出爐？他說，相關人事作業都在進行，近幾天與縣市長協調，目前已接近完成，近日會公布。
對於桃園市幫派「黑人家族」老大郭信一遭槍殺，他說，刑事局及桃園、新北市警察局組專案小組，相關跡證、監視錄影系統調閱及犯罪組織集團運作情形都有清查，也有方向，進度都在掌握中。
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