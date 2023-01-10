快訊

評／抖音洗腦神曲風靡校園 大學教授：禁止不是唯一辦法

宣布開賣才1天！麥當勞「BT21餐具組」這原因緊急暫停銷售

雞排妹再槓陳沂！不滿挨批「法院認證小三」 她遞狀提告加重誹謗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）不滿鏡週刊報導她黏上有女友的「保時捷男」，還陪她去整形診所、飯店休息，提告求償60萬元，法院判雞排妹敗訴；網紅陳沂事後也在臉書評論「恭喜黑菊姊，法院認證的」，雞排妹昨已向台北地檢署提告陳沂加重誹謗罪嫌。

雞排妹指出，法院判決之後，陳沂有在貼文講她是「法院認證的小三」，之後很多新聞媒體去轉載她的評論，陳沂是法律系畢業，又是公眾人物，一個有法律背景的公眾人物拿一件與是否為小三無關的判決，來指她是法院認證的小三，民眾真的會被誤導。

雞排妹表示，法院判決至今一個多禮拜，每天都有人到她的社群洗版，說她是「法院認證小三」，這就是很不好的效應，她認為是很不應該、很不理性的攻擊。

雞排妹委任律師陳克譽指出，陳沂常針對公眾人物、演藝人員有一些激烈評論，並評論雞排妹「黑菊姊」、「法院認證的小三」，而陳沂寫相關貼文的當天，法院只有提供主文。

律師說，判決內容僅在討論公眾人物隱私權和新聞自由的問題，與雞排妹是不是小三無關，但陳沂卻用聳動、不實方式來誹謗雞排妹，已造成社會大眾認為可以用性霸凌、性羞辱言語去對待他人，昨天已向台北地檢署遞出刑事告訴狀，提告陳沂加重誹謗罪嫌。

鏡週刊前年7月間報導雞排妹和大10歲的「保時捷男」在一起，對方除了陪她去整形診所，還一起去五星級飯店，且經查「保時捷男」實際上有女朋友，使雞排妹新戀情遇到亂流。

雞排妹在法院開庭時曾爆哭，表示週刊報導讓外界以為她是第三者，她不光是就新聞事件，而是為了新聞暴力而發聲，報導確實對她造成傷害，週刊報導當天，爆料者有向她道歉，但週刊卻未平衡報導，且出刊之前沒有充分查證；台北地院去年12月28日判決雞排妹敗訴，週刊免賠。

雞排妹不滿陳沂指她是「法院認證的小三」，昨已提告加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影
雞排妹不滿陳沂指她是「法院認證的小三」，昨已提告加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影
雞排妹不滿陳沂指她是「法院認證的小三」，昨已提告加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影
雞排妹不滿陳沂指她是「法院認證的小三」，昨已提告加重誹謗罪嫌。記者林孟潔／攝影

保時捷 整形 雞排妹 陳沂

延伸閱讀

宿敵陳沂喜曬「黑歷史照」　雞排妹加碼放送18歲嬰兒肥嫩照

周刊爆她黏上有女友的「保時捷男」 雞排妹爆哭求償60萬元結果出爐

理科太太退費扯蔡康永　網紅酸：沒分到錢還要被消費

提告雞排妹侵害個資　陳沂曝她「說詞反覆」嘆法官辛苦了

相關新聞

高階警人事卡關？警政署長黃明昭：與縣市長協調近完成 方仰寧調回署

高階警官異動傳出台北市警察局長楊源明升警察大學校長、台南市警察局長方仰寧調警政署警監一階警政委員，因台北市長蔣萬安對接任...

雞排妹再槓陳沂！不滿挨批「法院認證小三」 她遞狀提告加重誹謗

「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）不滿鏡週刊報導她黏上有女友的「保時捷男」，還陪她去整形診所、飯店休息，提告求償60萬元，法...

影／百公斤槍砲犯見警竟丟下女友獨逃 警「袈裟壓制」抓人扣槍毒

台中市楊姓男子與通緝犯女友涉嫌持有槍、毒，遭台中市刑大掌控，去年11月間，利用楊男外出訪友時，以車攔截抓人，楊下車拔腿要...

國一高雄路段貨車追撞貨櫃車 車流回堵3公里

國道1號南向高雄364.5公里處鼎金系統路段，今天上午10時19分，發生貨車及貨櫃車追撞事故，占用中間車道，造成後方車流...

台南市警局發生重大風紀案 方仰寧：一定離開現職

全國高階警官16日可能局部異動，台南市警察局長方仰寧今天證實「我一定要離開現職」，他表示，市警局發生前秘書室主任莊武能重...

豐原豪宅掛上百件女性內衣 女屋主：抗議工地噪音與汙染

台中市豐原區綠山園道公園附近一棟透天豪宅，陽台外掛滿上百件女性內衣，還放誦佛經，讓公園運動民眾臉紅紅。女屋主說，她掛內衣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。