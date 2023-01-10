雞排妹再槓陳沂！不滿挨批「法院認證小三」 她遞狀提告加重誹謗

「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）不滿鏡週刊報導她黏上有女友的「保時捷男」，還陪她去整形診所、飯店休息，提告求償60萬元，法院判雞排妹敗訴；網紅陳沂事後也在臉書評論「恭喜黑菊姊，法院認證的」，雞排妹昨已向台北地檢署提告陳沂加重誹謗罪嫌。

雞排妹指出，法院判決之後，陳沂有在貼文講她是「法院認證的小三」，之後很多新聞媒體去轉載她的評論，陳沂是法律系畢業，又是公眾人物，一個有法律背景的公眾人物拿一件與是否為小三無關的判決，來指她是法院認證的小三，民眾真的會被誤導。

雞排妹表示，法院判決至今一個多禮拜，每天都有人到她的社群洗版，說她是「法院認證小三」，這就是很不好的效應，她認為是很不應該、很不理性的攻擊。

雞排妹委任律師陳克譽指出，陳沂常針對公眾人物、演藝人員有一些激烈評論，並評論雞排妹「黑菊姊」、「法院認證的小三」，而陳沂寫相關貼文的當天，法院只有提供主文。

律師說，判決內容僅在討論公眾人物隱私權和新聞自由的問題，與雞排妹是不是小三無關，但陳沂卻用聳動、不實方式來誹謗雞排妹，已造成社會大眾認為可以用性霸凌、性羞辱言語去對待他人，昨天已向台北地檢署遞出刑事告訴狀，提告陳沂加重誹謗罪嫌。

鏡週刊前年7月間報導雞排妹和大10歲的「保時捷男」在一起，對方除了陪她去整形診所，還一起去五星級飯店，且經查「保時捷男」實際上有女朋友，使雞排妹新戀情遇到亂流。