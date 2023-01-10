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台南市警局發生重大風紀案 方仰寧：一定離開現職

中央社／ 台南10日電

全國高階警官16日可能局部異動，台南市警察局長方仰寧今天證實「我一定要離開現職」，他表示，市警局發生前秘書室主任莊武能重大風紀案，他留下來，只會招來媒體和民代批評。

方仰寧今天告訴中央社記者，台南市警局發生莊武能重大風紀案，他今年元旦就先後向台南市長黃偉哲及警政署長黃明昭表達去職的意願，態度堅決，以示負責，「我一定要離開現職，未來不論在哪個職務都會接受，也會全力以赴」。

方仰寧表示，他若繼續留任台南市警察局長，只會招來媒體和民代的批評，打擊台南市警局的士氣，這對台南警方是不公平的；他希望由新的市警局長帶領，成為台南警方新的動力。

方仰寧認為適逢16日全國高階警官異動，不論幅度大小，此時他離開現職是最好的時機，但他不清楚接任者是誰，這是長官的人事權。

至於台南學甲槍擊案，方仰寧說，台南警方偵辦到位，也有多人收押，幕後策劃指揮者之一的「紅龜」洪政軍及槍手孔祥志仍在逃，市警局每天仍召開專案會議偵辦中。

全國高階警官16日可能局部異動，台南市警察局長方仰寧今天證實「我一定要離開現職」。本報資料照片
全國高階警官16日可能局部異動，台南市警察局長方仰寧今天證實「我一定要離開現職」。本報資料照片

台南市長 方仰寧 警察

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