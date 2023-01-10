凌晨未開大燈遭攔起獲毒咖包 3男互推卸責遭警全送辦

27歲鍾姓男子今天清晨4點多開車載著2名友人，行經台南市府前路一段因未開啟大燈，巡邏員警現上前攔下勸導，意外在右前座位查獲8包毒品咖啡包重達12.61公克，3人毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

警方調查， 鍾姓男子(27歲)凌晨4時許，開車載著廖姓(24歲)、林姓(19歲)等2名友人至台南市區吃完宵夜準備返家，在府前路一段因未開啟大燈駕車行駛於道路，經台南市警二分局博愛派出所所長陳柏文帶班巡邏發現，恐致生行車危險於東門圓環前將轎車攔下勸導。

經查鍾車輛為租賃車輛，配合員警檢視車內狀態，眼尖的陳所長一打開後車門，立即發現右前座下位藏放有1把以橡皮筋綑束紅色包裝物品，經取出赫然為8包毒品咖啡包重達12.61公克，經將3人帶回派出所實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，3人都以不知來源、首次乘坐該車等互推卸責，全案將3人依違反毒品罪嫌法辦。

警方說，在加強重要節日工作期間，警方持續強化各項勤務作為，就「安居緝毒」列為重點工作，加強轄區各治安重點區域及路段掃蕩，對各類毒品案件不斷向上溯源、向下刨根，以打造無毒生活環境。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※