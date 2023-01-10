影／百公斤槍砲犯見警竟丟下女友獨逃 警「袈裟壓制」抓人扣槍毒

台中市楊姓男子與通緝犯女友涉嫌持有槍、毒，遭台中市刑大掌控，去年11月間，利用楊男外出訪友時，以車攔截抓人，楊下車拔腿要跑，警方仍以袈裟壓制等柔道技巧，將重達百公斤的楊制伏，查扣手槍零件、市價超過10萬元毒品等贓證物。

台中市刑大偵六隊在去年獲報，楊姓男子（45歲）涉嫌販售改造槍支，經報請台中地檢署檢察官指揮後，去年11月14日下午4時許，發現楊開車前往台中沙鹿區保順街民宅訪友，便前往該處埋伏。

警方等待楊男及其女友欲駕駛汽車離去時，以偵防車前後包夾的方式，阻斷楊男的去路，楊男跑下車拔腿要跑，但跑不到十幾公尺，就被警方以關節技、袈裟壓制的柔道技巧制伏，雖然楊身高達180公分、體重超過百公斤，但仍不敵優勢警力。

警方調查發現，楊車內有海洛因香菸3支、槍身1個、槍管3支、滑套1個（槍枝零組件）等證物，楊男的李姓女友則是持有大麻（10.5公克）、安非他命5包（39公克）、海洛因25包（8.16公克）等贓證物，市價初估超過10萬元。

經調查發現，李女涉嫌毒品通緝，已逃亡8個月，而楊男則是有槍砲等多項前科，素行不良。

全案除了向上溯源追查槍支、毒品來源外，也將楊等二人，依毒品、槍砲等罪，移送台中地檢署偵辦，因二人都涉案遭判刑確定，檢方訊後發監執行。

台中市警局強調，台中市治安不容挑戰和破壞，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過；將持續鎖定黑勢力，嚴查重辦除惡務盡外，也會針對不法處所予以訪查、查緝，壓縮不法分子活動空間，守護市民身體及生命安全。

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