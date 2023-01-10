快訊

臨時抱佛腳有用！尾牙想中大獎，拜3尊大神、穿3色系服裝開運

祭5大措施！立院三讀「平均地權條例」炒房最高罰5000萬元

英雄幻滅？神父畢生為窮人蓋房 留2.2億巨額遺產給兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／百公斤槍砲犯見警竟丟下女友獨逃 警「袈裟壓制」抓人扣槍毒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子與通緝犯女友涉嫌持有槍、毒，遭台中市刑大掌控，去年11月間，利用楊男外出訪友時，以車攔截抓人，楊下車拔腿要跑，警方仍以袈裟壓制等柔道技巧，將重達百公斤的楊制伏，查扣手槍零件、市價超過10萬元毒品等贓證物。

台中市刑大偵六隊在去年獲報，楊姓男子（45歲）涉嫌販售改造槍支，經報請台中地檢署檢察官指揮後，去年11月14日下午4時許，發現楊開車前往台中沙鹿區保順街民宅訪友，便前往該處埋伏。

警方等待楊男及其女友欲駕駛汽車離去時，以偵防車前後包夾的方式，阻斷楊男的去路，楊男跑下車拔腿要跑，但跑不到十幾公尺，就被警方以關節技、袈裟壓制的柔道技巧制伏，雖然楊身高達180公分、體重超過百公斤，但仍不敵優勢警力。

警方調查發現，楊車內有海洛因香菸3支、槍身1個、槍管3支、滑套1個（槍枝零組件）等證物，楊男的李姓女友則是持有大麻（10.5公克）、安非他命5包（39公克）、海洛因25包（8.16公克）等贓證物，市價初估超過10萬元。

經調查發現，李女涉嫌毒品通緝，已逃亡8個月，而楊男則是有槍砲等多項前科，素行不良。

全案除了向上溯源追查槍支、毒品來源外，也將楊等二人，依毒品、槍砲等罪，移送台中地檢署偵辦，因二人都涉案遭判刑確定，檢方訊後發監執行。

台中市警局強調，台中市治安不容挑戰和破壞，只要敢在台中逞凶犯案，天涯海角，絕不放過；將持續鎖定黑勢力，嚴查重辦除惡務盡外，也會針對不法處所予以訪查、查緝，壓縮不法分子活動空間，守護市民身體及生命安全。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

台中市楊姓男子與女友涉嫌持有槍、毒，市刑大去年底前往沙鹿抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子與女友涉嫌持有槍、毒，市刑大去年底前往沙鹿抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子與女友涉嫌持有槍、毒，市刑大去年底前往沙鹿抓人，查扣涉案毒品分裝器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子與女友涉嫌持有槍、毒，市刑大去年底前往沙鹿抓人，查扣涉案毒品分裝器等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子與女友涉嫌持有槍、毒，市刑大去年底前往沙鹿抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓男子與女友涉嫌持有槍、毒，市刑大去年底前往沙鹿抓人。記者陳宏睿／翻攝

台中市 毒品 通緝

延伸閱讀

廚師打翻醋罈子怒摳女友下體5、6秒 賠50萬換不用關

礁溪警查獲汽車旅館毒品分裝廠 起出2、3級毒品2千萬

台中男開馬自達左搖右晃 警昨攔查發現市價逾百萬元毒品

男約表弟的女友到家性侵 辯看制服也不知僅13歲 法官信了

相關新聞

豐原豪宅掛上百件女性內衣 女屋主：抗議工地噪音與汙染

台中市豐原區綠山園道公園附近一棟透天豪宅，陽台外掛滿上百件女性內衣，還放誦佛經，讓公園運動民眾臉紅紅。女屋主說，她掛內衣...

南市警局長方仰寧證實走定了 已與署長黃明昭及黃偉哲碰頭

3線3星等高階警官調動在即，台南市政府警察局長方仰寧9日晚間證實，自己確定會離開現職，也披露在原市警局秘書室主任莊武能爆...

影／百公斤槍砲犯見警竟丟下女友獨逃 警「袈裟壓制」抓人扣槍毒

台中市楊姓男子與通緝犯女友涉嫌持有槍、毒，遭台中市刑大掌控，去年11月間，利用楊男外出訪友時，以車攔截抓人，楊下車拔腿要...

台南市警局發生重大風紀案 方仰寧：一定離開現職

全國高階警官16日可能局部異動，台南市警察局長方仰寧今天證實「我一定要離開現職」，他表示，市警局發生前秘書室主任莊武能重...

凌晨未開大燈遭攔起獲毒咖包 3男互推卸責遭警全送辦

27歲鍾姓男子今天清晨4點多開車載著2名友人，行經台南市府前路一段因未開啟大燈，巡邏員警現上前攔下勸導，意外在右前座位查...

搶47萬金飾 跳溪摔到動彈不得

十八歲吳姓男子前晚到銀樓佯稱買金項鍊，趁挑選時抓起一把價值四十七萬金飾拔腿就跑，店家邊追邊報警；吳見警察和民眾追來，情急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。