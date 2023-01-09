大寮製毒工廠槍案爆1死1傷 雄警「清源專案」掃蕩不法

高雄大寮區一家鐵皮工廠被選作至毒據點，最後疑成員「黑吃黑」，爆發槍擊，釀成1死1傷，行凶司姓槍手畏罪自戕，距離過年僅剩半個月，高雄市警局今起展開「清源專案」，掃蕩轄區不法據點清查，今專案首日掃蕩2間地下賭場、2處網路賭博機房，預計將繼續清掃，壓制歹徒氣焰。

大寮製毒工廠槍案引爆治安疑慮，由於正值春節前夕，高雄市警局展開大動作專案，今起動員17個分局警力展開威力掃蕩，鎖定可疑製毒工廠、職業賭場、網路賭博、詐欺機房、汽機車解體工廠等地，進行加強清查盤檢。

今專案首日，警方掃蕩兩處賭場、兩處賭博機房，其中查獲5件線上毒品案，帶回5人偵辦，另有3件詐欺通緝案，連同毒品、通緝等涉案8人，統統依規定移送、解送至地檢署偵辦。

高雄市警局指出，去年清源專案掃蕩17件毒品，帶回50人，職業賭場4件45人，詐欺3件12人，非法槍械1件3人；近年博弈機房、職業賭場多選在大樓商辦，甚至有詐騙集團將求職者拘禁在日租套房等地。