假投資詐騙持續攀升！2022年第4季財損12億元「增加70%」
假投資詐騙持續攀升，歹徒以投資股票、虛擬貨幣等行騙，收錢不出金。刑事局統計財損，去年第4季12億2763萬元，較第3季8億6997萬元成長4成，更比前年同期7億250萬元成長7成。
退休李姓女子有投資股票習慣，去年11月在臉書發現免費投資股票教學，加入LINE被拉進群組上課1個月，群組成員稱投資高額獲利，她聯繫客服經理，繳交近萬元會費後加入VIP群組，投入50萬元，投資網站顯示獲利1.5倍，又匯款4百萬元。
李赴銀行臨櫃匯款時被行員臨櫃關懷，她依客服經理指示稱購屋及修繕房屋，順利匯款，上月中旬發現平台關閉，被踢出群組。
汽車銷售員洪姓女子在臉書發現「股票當沖」教學，加入LINE群組上課，抽到投資老師發放紅包2千元欲兌現，對方稱要開通特定投資網站的虛擬貨幣帳戶，將紅包轉為投資金，她聽信群組成員獲利說法，匯款2萬元，初期收到5千元出金，再匯款8次共6百萬元，要求出金遭踢出群組。
刑事局說，歹徒扮演群組成員取信，民眾投資應透過合法管道，若獲利來源不明、標榜穩賺不賠要避免投資。
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