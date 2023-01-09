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小丑鴛鴦盜持槍搶銀行 南警防搶演練超逼真

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

農曆春節快到了，台南市警六分局今天上午舉行防搶演練，由員警假扮小丑及小丑女情侶檔到銀行行搶，小丑情侶得手後逃逸，警方最後在黃金海岸船形屋將小丑鴛鴦盜包圍制伏，並起獲作案工具及贓款等證物，演練過程逼真，還有不少民眾誤以為真，嚇出一身冷汗點。

防搶演練模擬小丑女持球棒搶劫，而小丑持著槍跟現場民眾同拍youtube，搶劫之餘還不忘展現反派小丑、小丑女形象瘋癲之個性。

在行搶過程中現場民眾機警的使用手機內110視訊報案APP，即時將現場影像傳送給警察局，市警六分局在獲報後啟動攔截圍捕，並透過「警察局路口監視器網絡」，鎖定車輛特徵及車號，再透過「無人機」從高空鎖定犯嫌車輛行蹤。在現代科技利器的輔助下，將小丑鴛鴦盜包圍制伏，並起獲作案工具及贓款等證物。

分局長許敏能表示，每年春節前夕現金流動龐大，警方在勤務繁忙之餘，仍與金融機構辦理防搶演練，加強與各金融機構默契與反應能力。也提醒民眾能隨時注意可疑人事物，如有存、提款大額現金時，可先與警察機關聯繫，由警方派員提供安全維護，以確保民眾的生命財產安全，大家平安喜樂過好年。

農曆春節快到了，台南市警六分局員警今天舉辦防搶演練，在黃金海岸船形屋前將小丑鴛鴦盜包圍制伏。記者黃宣翰／翻攝
農曆春節快到了，台南市警六分局員警今天舉辦防搶演練，在黃金海岸船形屋前將小丑鴛鴦盜包圍制伏。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局員警今天舉辦防搶演練，員警扮演小丑鴛鴦盜持槍搶銀行，過程逼真。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局員警今天舉辦防搶演練，員警扮演小丑鴛鴦盜持槍搶銀行，過程逼真。記者黃宣翰／翻攝

警察 情侶 贓款

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