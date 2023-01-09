小丑鴛鴦盜持槍搶銀行 南警防搶演練超逼真

農曆春節快到了，台南市警六分局今天上午舉行防搶演練，由員警假扮小丑及小丑女情侶檔到銀行行搶，小丑情侶得手後逃逸，警方最後在黃金海岸船形屋將小丑鴛鴦盜包圍制伏，並起獲作案工具及贓款等證物，演練過程逼真，還有不少民眾誤以為真，嚇出一身冷汗點。

防搶演練模擬小丑女持球棒搶劫，而小丑持著槍跟現場民眾同拍youtube，搶劫之餘還不忘展現反派小丑、小丑女形象瘋癲之個性。

在行搶過程中現場民眾機警的使用手機內110視訊報案APP，即時將現場影像傳送給警察局，市警六分局在獲報後啟動攔截圍捕，並透過「警察局路口監視器網絡」，鎖定車輛特徵及車號，再透過「無人機」從高空鎖定犯嫌車輛行蹤。在現代科技利器的輔助下，將小丑鴛鴦盜包圍制伏，並起獲作案工具及贓款等證物。