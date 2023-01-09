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礁溪警查獲汽車旅館毒品分裝廠 起出2、3級毒品2千萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭警方日前在縣內某汽車旅館查獲毒品分裝廠，以咖啡包提供給客人助興，現場逮捕2名犯嫌，並起出第三級毒品卡西酮及FM2、第二級毒品安非他命及分裝工具，市值2千多萬元，全案依違反毒品防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

礁溪警分局1月7日持搜索票，與宜蘭分局、刑警大隊等單位攻堅及搜索隱藏某汽車旅館，經查該不法集團去年8月租下該汽車旅館的兩個房間做為掩護，把並汽車旅館客房改裝成視聽伴唱包廂，暗自經營私人招待所，同時還租下後方鐵皮屋從事分裝毒品。

據了解，卡西酮及FM2會讓人容易昏沉入睡，安非他命讓人興奮可以助興，嫌犯依照客人不同的需求，分別製成不同的咖啡包，提供給不特定客人吸食。

警方當場查獲毒品咖啡包分裝場及分裝工具，並逮捕2名犯嫌，起出第三級毒品卡西酮及俗稱一粒眠的FM2粉末，重約4.3公斤，市價約750萬元；二級毒品安非他命粉末，重約9公斤，市值1500萬元。

由於分裝毒品不會有異味，根據該汽車旅館業者表示，去年因為疫情嚴重，旅館沒什麼生意，所以才會以每月2萬5千元，去年8月起出租部分汽車旅館房間及鐵皮屋給對方，租期1年，不清楚他們竟然是在從事毒品分裝。

礁溪警方主動發掘並清除犯罪根源，掃除販毒集團據點及藏匿於社區中的涉毒場所，全案除了依違反毒品防制條例移送宜蘭地檢署偵辦，並持續追查上游毒品來源。

警方在汽車旅館逮捕2名分裝毒品的嫌犯。圖／警方提供
警方在汽車旅館逮捕2名分裝毒品的嫌犯。圖／警方提供
宜蘭警方查獲卡西酮及FM2、安非他命毒品粉末，市值2千多萬元。圖／警方提供
宜蘭警方查獲卡西酮及FM2、安非他命毒品粉末，市值2千多萬元。圖／警方提供
藏身於汽車旅館的毒品分裝廠，警方起出毒品分裝工具及咖啡包。圖／警方提供
藏身於汽車旅館的毒品分裝廠，警方起出毒品分裝工具及咖啡包。圖／警方提供
不法集團租用汽車旅館從事毒品分裝，礁溪警方起出卡西酮及FM2、安非他命毒品粉末及分裝工具。圖／警方提供
不法集團租用汽車旅館從事毒品分裝，礁溪警方起出卡西酮及FM2、安非他命毒品粉末及分裝工具。圖／警方提供

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