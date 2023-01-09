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台中男開馬自達左搖右晃 警昨攔查發現市價逾百萬元毒品

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市保大第一中隊昨天深夜在北區巡邏時，發現林姓男子駕駛的馬自達轎車，行進間左搖右晃，有妨害他人通行之虞，前往攔查。林男開窗後，警方即聞到濃濃塑膠味，隨即在車內查獲大量毒品，近3公斤的毒咖啡包、K他命，市價超過145萬元。

台中市保大第一中隊小隊長蔡東峰昨天深夜11時許，率領3名隊員行經北區進化路時，發現林姓男子（27歲）駕駛的馬自達轎車，在道路中蛇行，有妨害他人之虞，經查詢車牌發現，車主的駕照已被註銷，警方因此發動攔查。

林一搖下駕駛座車窗，警方即聞到濃濃的塑膠味，且目視駕駛座與右前座有K盤、K他命等毒品，警方要求林男下車接受盤查，執行附帶搜索後，在右前座置物箱、中央扶手、駕駛座等位置，發現毒咖啡包、K他命等贓證物。

全案總計查獲K他命2大包（重44.8公克）、K他命3罐（39.2公克）、K盤一個，以及毒咖啡包584包（重2885.8公克），查扣毒品市價初估超過145萬元，警詢後今將依毒品罪嫌，移送台中地檢署偵辦，並持續溯源，追查毒品上手。

保大大隊長周俊銘說，去年保大線上立破的績效評比，榮獲第一名，傑出的表現獲得警察局各級長官的肯定與讚賞，感謝大隊內、外勤每位同仁，齊心協力共同圓滿達成上級交付任務。

另外，農曆新年將至，加強重要節日安全維護工作，已從本月1日晚間10時開始至1月30日零時止，為期30日，大隊將落實執行相關勤務作為及防疫工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，建構「平安、幸福、快樂」的社會氛圍，讓市民安心過節慶。

台中市保大第一中隊在昨天深夜，攔查林姓男子車輛時，查獲市價超過145萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市保大第一中隊在昨天深夜，攔查林姓男子車輛時，查獲市價超過145萬元的毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 咖啡

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