高雄警鑽門縫攻堅販毒據點 藥頭、藥腳想跳樓逃逸被逮
高雄綽號「肉圓」的吳姓藥頭利用自宅賣毒，每次交易鐵門只容藥腳從小縫鑽入。高雄市刑大偵七隊跟監多日，日前等藥腳交易完毒品要離開時，一湧而上，逮獲打算從2樓跳入防火巷的吳男，及在屋內吸毒的林姓女藥腳，依毒品危害防制條例罪嫌一併送辦。
高雄市刑大接獲線報，指林園區某透天住宅社區內有人販毒，由於毒品人口頻繁出入該間透天厝，甚至容留藥腳吸毒，引起街坊鄰居不安。警方獲報後跟監蒐證，掌握吳姓藥頭習性，每次交易都僅拉開鐵門，需要「趴下」才能進入，等交易完後再開鐵門縫讓藥腳離去，增加取締難度。
經過多日蒐證，日前市刑大專案人員見吳男與藥腳完成交易，趁鐵捲門打開隙縫時一擁而上，鑽進門縫押至逮捕購毒嫌犯。吳男見員警上門，隨即與正在屋內吸毒的林姓女藥腳，急著跑到２樓，想要跳入防火巷逃走，但警方迅速逮到吳男、林女，並在防火巷內找到他丟棄的2包海洛因毒品。
刑大專案人員鍥而不捨，根據掌握情資，循線再查獲其他吳姓、劉姓藥腳等3人，據了解，吳男販毒的透天厝，是吳男胞姊買給父母養老所住，父母過世後房屋閒置，竟被吳男當成據點，全案於警詢後，將涉案5人依毒品危害防制條移送高雄地檢署偵辦。
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