無辜越南移工慘死4人棍棒下 屏檢聲押3成年人獲准

林姓男子等4人本月6日凌晨在小吃部喝酒，認為3名移工瞪他們且指指點點，心生不悅，一路尾隨到租屋處後，持棍棒闖入見人就打，將31歲越南籍范姓移工活活打死。警方7日逮捕4嫌，查出全案根本與死者無關，依殺人罪嫌送辦4人，其中3成年犯遭羈押，少年送少年法院處理。

屏東縣警里港分局6日上午接獲報案，范男陳屍高樹鄉一處移工租屋處，前往發現范男全身是傷，頭部遭重擊；警方查出凌晨有3男1女闖入宿舍逞凶，調監視器查出是27歲林男、24歲王男、23歲王姓女子與一名少年。

警方以車追人，掌握林男與少年犯案後買衣服變裝，搭高鐵逃到台中找親友投靠，前晚到台中逮捕二人，接著到高雄拘捕王男和王女。

警方調查，死者是合法移工，在高雄工作，案發前晚參加朋友生日聚會，10人在租屋處聚餐，再到里港鄉一家小吃部續攤；6日凌晨聚會結束，范和6名同鄉先回租屋處，另3人留下結帳，在櫃台遇到林嫌4人，林等人認為三移工眼神不善，還指指點點，見三人坐白牌計程車離去，開車一路尾隨。