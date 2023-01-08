蘋果iMessage詐騙訊息多 刑事局提醒升級iOS 16.2過濾攔截

詐騙集團假冒衛福部發送蘋果手機iMessage訊息，以新冠肺炎防疫紓困等名義，誘使點擊短網址後在釣魚網頁填資料。蘋果公司近期更新作業系統為iOS 16.2，刑事局提醒民眾儘速升級，過濾詐騙訊息為垃圾訊息。

刑事局說，去年7、8月iMessage詐騙訊息多，已與蘋果公司溝通，新版作業系統中，用戶無法回覆被標記為垃圾訊息的對話，除非從垃圾訊息中恢復；垃圾訊息90天後自動刪除，也可手動檢舉，將刪除對話。

若要恢復垃圾訊息中對話，依序點選「訊息」、「編輯」、「顯示垃圾訊息」，選擇欲恢復的對話，再點選「不是垃圾」及「從垃圾中移除」。

若啟用「過濾未知的寄件人」，對話列表中只有來自聯絡人的訊息，要恢復垃圾訊息中對話，依序點選「訊息」、「訊息過濾」、「垃圾訊息」，選擇欲恢復的對話，再點選「不是垃圾」及「從垃圾中刪除」。

刑事局提醒，儘速升級作業系統，接獲可疑訊息依蘋果內建機制檢舉，並透過165全民防騙官方網站或警政服務App，填姓名、聯絡電話、簡訊內容、發訊者資訊及上傳訊息截圖，完成詐騙檢舉。

詐騙集團假冒衛福部發送蘋果手機iMessage訊息，蘋果公司更新作業系統為iOS 16.2，刑事局提醒民眾儘速升級，過濾詐騙訊息。圖／刑事局提供 詐騙集團假冒衛福部發送蘋果手機iMessage訊息，蘋果公司更新作業系統為iOS 16.2，刑事局提醒民眾儘速升級，過濾詐騙訊息。圖／刑事局提供

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