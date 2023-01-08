影／移工參加友人生日聚會卻遇殺機 4嫌犯還變裝逃逸

越南籍31歲范姓移工6日被發現陳屍屏東縣高樹鄉屋內，警方追查，范姓移工等10人先到小吃部參加朋友生日聚會，范姓移工等7人先離開，另3人結帳時遇台灣籍林姓嫌犯等4人，林誤以為移工對他們指指點點感到不悅，尾隨3名移工到高樹住處，林嫌等人進屋找人，用棍棒打死范姓移工，之後變裝換交通工具逃逸，警昨晚在高雄、台中逮捕4人與2名接應親友，警詢後今依殺人罪移送。

本月6日上午7點多，屏東縣警方接獲報案，31歲越南籍范姓移工陳屍高樹鄉移工宿舍，范男遭棍棒毆打頭部重擊死亡。警方調閱周邊監視器、訪談現場其他移工，鎖定涉案台灣籍27歲林姓男子、24歲王姓男子、23歲王姓女子與一名未成年涉重嫌。

警方調查，范姓移工住高雄，當晚參加朋友的生日聚會，10人先在高樹鄉移工租屋處聚會之後到里港鄉小吃部，范姓移工等7人先離開小吃部後，另3名友人結帳，遇到林姓嫌犯等四人，林男等人誤以為移工對他們指點感到不開心，尾隨到移工住處，不分青紅皂白持棍棒等鈍器打死范姓移工。

警方調查，范姓移工平日住高雄，當晚聚會結束後先行離開回到友人高樹住處，該房屋有4到5名移工一起租用。

警方調查，4名嫌犯犯案後展開逃逸，27歲林男與一名未成年，兩人一路買衣服換衣服，搭捷運、高鐵逃到台中，接著由林男的親友接應，警方掌握相關行蹤後，在台中市鬧區將兩人逮捕到案，另外在高雄找到兩名王姓嫌犯。

27歲林男疑在小吃部結帳，誤認為移工對他們指指點點，竟尾隨移工搭乘的白牌車到高樹住處，3名移工回到住處後，以為是移民署的人員要查他們趕緊逃跑，林男等四人進入屋內房間找人，見到范男以為是在結帳時遇到移工，持棍棒打死對方。

屏東縣府勞青處指出，被害移工在高雄工作，洽詢相關單位，了解被害移工雇主資訊，以利就業服務法第61條規定處理後續事務，並依「補助外籍勞工管理措施作業要點」，以專案認定補助。