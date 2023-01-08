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花蓮幫派男包內放槍推給朋友 警追查槍支源頭

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮29歲高姓男子是地方小混混，有毒品、槍砲等前科，是警方治安顧慮人口，平時擔任市區明禮路一間酒吧的員工。昨天晚上警方得知疑似有人在酒吧毒品交易，到店內突擊式搜查，雖然沒有查到毒品，但卻在高姓男子手提包內發現1把槍支、16發子彈，警方依法將高移送偵辦，並溯源追查槍支來源。

警方調查，高男具有幫派背景，曾因為毒品、槍砲案進出監所，是地方頭痛人物，晚上會到酒吧上班。接獲情資該酒吧有人賣毒品咖啡包，昨天晚間10時許持搜索票前往搜查，現場意外查獲槍支1把及制式子彈16發，未有查到毒品。

該槍支藏在酒吧櫃台下方一個黑色手提包裡，警方立刻詢問「誰的槍支？」高姓男子見狀只承認是自己的手提包。警方隨即將人帶回所內，並訊問槍支來源，但高男矢口否認槍支是自己的，一直推說是朋友借放，還說是改造槍支，說詞令人難以信服。警方持續調查槍械源頭，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送花蓮地方檢察署偵辦。

警方表示，農曆春節將至，將持續加強查緝轄內可能潛藏製毒、製改造槍械工廠，及幫派經常活動等處所，主動發掘並清除犯罪根源。

花蓮警方在市區一間酒吧櫃台下方，意外查獲一把槍及16發子彈，將持續調查槍支來源。記者王思慧／攝影
花蓮警方在市區一間酒吧櫃台下方，意外查獲一把槍及16發子彈，將持續調查槍支來源。記者王思慧／攝影
高男具有幫派背景，更有毒品、槍砲等前科，是治安顧慮人口，如今疑似持有槍支被移送法辦。圖／警方提供
高男具有幫派背景，更有毒品、槍砲等前科，是治安顧慮人口，如今疑似持有槍支被移送法辦。圖／警方提供

毒品 幫派 花蓮 槍枝

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