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熱炒店慶生打卡遭尋仇 金山夜衝北市砍人 20歲男多處刀傷亡

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熱炒店慶生打卡遭尋仇 金山夜衝北市砍人 20歲男多處刀傷亡

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓男子與朋友今凌晨在台北市長安東路熱炒店慶生，期間朋友打卡，引發黃男等人持刀械棍棒遠從金山開車抵達北市尋仇，雙方打成一團，黃男被林男折疊刀砍傷送醫不治，中山警分局將陸續帶回林男等2派人馬，共計12人，全案依殺人、毒品、聚眾鬥毆罪嫌移送台北地檢署偵辦。

中山分局中山一派出所指出，今凌晨1時許接獲報案，快打警力立刻到熱炒店，迅速於周邊攔查林姓男子，林男一度謊稱「只是路過」，但手上明顯有傷勢，警方拆穿他的謊言，從車內起出刀械４把、第二、三級毒品1包。

警方調查，林男與其朋友（甲方），和死者黃男及黃的朋友（乙方）兩派人馬今年1月6日曾在基隆凱悅KTV打架，乙方人馬在社群上看到甲方有人上網打卡，見甲方位在長安東路熱炒店慶生，聚眾驅車從金山至台北市區，帶著刀械棍棒來尋仇。

警方指出，乙方人馬帶著凶器從店外追砍到店內，甲方人買躲進熱炒店，這時甲方的林男，掏出隨身攜帶的一把摺疊刀，反擊砍殺黃姓男子，造成黃男身上多處刀傷，經送往馬偕醫院急救，今天2點23分宣告不治。

林男等人一度開車逃逸，警方追捕攔查後依照殺人罪嫌送辦，並在車上查獲毒品。警方預計陸續帶回兩派人馬各6人，共12人到案，報請檢方會同法醫相驗，釐清死因，全案將依殺人、毒品危害防制條例、聚眾鬥毆罪嫌移送北檢偵辦。

警方呼籲，遇有糾紛案件，應理性處理，民眾切勿藉故生端，警方對於犯罪行為絕不寬貸，不法分子必將繩之以法，維護市民安心的生活環境。

林男涉在熱炒店內，涉嫌拿出折疊刀砍殺黃男，黃送醫不治，林一度車逃逸，遭警方攔查還說謊「只是路過」。記者蕭雅娟／翻攝
林男涉在熱炒店內，涉嫌拿出折疊刀砍殺黃男，黃送醫不治，林一度車逃逸，遭警方攔查還說謊「只是路過」。記者蕭雅娟／翻攝
林男和朋友在熱炒店慶生打卡，竟遭尋仇，黃男等人從金山夜衝北市砍人，林男涉在熱炒店內，涉嫌拿出折疊刀砍殺黃男，黃送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
林男和朋友在熱炒店慶生打卡，竟遭尋仇，黃男等人從金山夜衝北市砍人，林男涉在熱炒店內，涉嫌拿出折疊刀砍殺黃男，黃送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
林男和朋友在熱炒店慶生打卡，竟遭尋仇，黃男等人從金山夜衝北市砍人，兩派人馬當街追趕打架。記者蕭雅娟／翻攝
林男和朋友在熱炒店慶生打卡，竟遭尋仇，黃男等人從金山夜衝北市砍人，兩派人馬當街追趕打架。記者蕭雅娟／翻攝

馬偕醫院 毒品 台北市長

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