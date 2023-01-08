聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮酒吧幫派男涉販毒藏槍 警持續追槍哪裡
花蓮警方接獲情資，得知市區明禮路一間酒吧有人賣毒品，昨天晚上突擊到店裡搜查，儘管沒有查到毒品，不過起獲1把槍支、16發子彈，擁有者是29歲高姓男子，經查他有幫派背景，將持續向上追槍彈來源，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送花蓮地方檢察署偵辦。
花蓮警分局長呂育騰表示，情資顯示市區一間酒吧內，有員工在店內販賣毒品咖啡包，專案小組於昨天晚間10時許，持搜索票針對該酒吧搜查，現場查獲槍支1把及制式子彈16發。
警方指出，在酒吧內未有查獲毒品，不過在櫃台下方，查獲一個黑色手提包，意外發現裡面有一把槍，立刻詢問誰的，高姓男子見狀只好承認。經查高男具有幫派背景、毒品等前科，全案依法移送花蓮地檢署偵辦。
警方表示，農曆春節將至，將持續加強查緝轄內可能潛藏製毒、製改造槍械工廠，及幫派經常活動等處所，主動發掘並清除犯罪根源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言