花蓮酒吧幫派男涉販毒藏槍 警持續追槍哪裡

花蓮警方接獲情資，得知市區明禮路一間酒吧有人賣毒品，昨天晚上突擊到店裡搜查，儘管沒有查到毒品，不過起獲1把槍支、16發子彈，擁有者是29歲高姓男子，經查他有幫派背景，將持續向上追槍彈來源，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例，移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮警分局長呂育騰表示，情資顯示市區一間酒吧內，有員工在店內販賣毒品咖啡包，專案小組於昨天晚間10時許，持搜索票針對該酒吧搜查，現場查獲槍支1把及制式子彈16發。

警方指出，在酒吧內未有查獲毒品，不過在櫃台下方，查獲一個黑色手提包，意外發現裡面有一把槍，立刻詢問誰的，高姓男子見狀只好承認。經查高男具有幫派背景、毒品等前科，全案依法移送花蓮地檢署偵辦。