影／通緝犯躲台中旅館露餡 100公尺跑不贏警察落網歸案

台中市警方與轄區旅宿業者建立友善通報網，去年底二分局獲報，吳姓通緝犯藏身在旅館內，警方前往查緝時在大街追逐吳男，趁他體力不支逮人。吳涉非駕業務致死罪遭通緝，警詢後解送歸案。

台中市第二警分局執行「清源專案2.0」，近期與轄內旅館業者建立通報網，去年12月28日凌晨1時許，二分局立人所透過旅館的旅客名單發現，已被通緝的吳姓男子（28歲）入住房間，因此埋伏趁吳外出時抓人。

警員黃政翰、許展欣負責抓人勤務，但沒想到吳男看到警方上門，自知通緝犯身分露餡，拔腿狂奔，在北區陝西路與警方上演警匪追逐戲碼，但跑不到一百公尺，隨即力竭，氣喘吁吁落網。

警方查出，吳男涉嫌非駕業務致死罪，已被判刑11月確定，去年10月間遭雲林地檢署發布通緝，吳男已躲藏數月，藏身台中旅館時，因以身分證入住而露餡被逮。