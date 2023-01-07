北市刑大桃園查毒 起獲1400公斤、價值數十億毒品

台北市刑大偵3隊，去年11月偵破竹聯幫信堂彭姓、許姓男子販毒集團，起獲上億元的安非他命及K他命，謠傳黑人家族老大郭信一遭槍殺，就與這批被查獲的毒品有關。北市刑大持續溯源，查出信堂核心份子李姓男子，涉嫌在八德區倉庫藏毒，昨天偵三隊搜索，再查獲1400公斤的安非他命及K他命，市價超過數10億元。

警方指出，李姓男子（23歲）和另兩名被查獲的黃姓、羅姓男子，都是信堂核心成員，平時在桃園地區活動，被幕後大哥唆使看守倉庫，雖然看起來只是「顧門」角色，但倉庫內有價值數十億元毒品，顯然是心腹才能擔任，李嫌等人今早移送桃園地檢署偵辦，預料檢方將提聲押，警方也將持續追查背後主嫌。

這批毒品數量龐大，足以供數百萬人使用，毒品以茶葉袋包裝，嫌犯打算再分裝小包裝，由小蜜蜂分售，不過這批毒品是否與黑人家族老大槍擊案有關？警方表示目前沒有黑人家族涉案跡證。