海關、刑事局攔截搖頭丸 查獲越南運毒集團

刑事局偵查第三大隊接獲情資，有毒販利用國際快捷包裹，以「吸塵器」為品項，從國外夾藏毒品走私進入國內；警方聯合海關，查獲第二級毒品「MDMA搖頭丸」，夾藏在入關包裹的吸塵器集塵袋中，警方起出2包計2公斤858.5公克的搖頭丸，及1包重7.5公克愷他命。

警方掌握越南籍陳姓犯嫌（33歲）為毒品包裹收件人，先在去年11月3日緝獲陳嫌到案，同月24日再循線逮捕指使運毒的越南籍黃姓主嫌（36歲）。

警方指出，陳、黃兩人都是越南人，以移工身分進入台灣，黃嫌先前也因為涉嫌毒品案遭逮，這次他委派陳嫌代收毒品，兩人到案後供稱是替德國同鄉收受物品，警方懷疑嫌犯進口搖頭丸，是要在跨年前後假期開趴販售牟利，詢後依毒品罪嫌移送台北地檢署偵辦，將持續追查境外毒品來源。