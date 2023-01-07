影／台南88槍擊案槍手人間蒸發59天 母出面喊話快投案

圖為台南市警局在議會88槍擊專案報告說明為何發布通緝槍手孔祥志（右）與指使者洪政軍情形。記者吳淑玲／攝影

台南學甲發生88槍槍擊案至今59天，槍手孔祥志人間蒸發，孔母今天由台南市前議員謝財旺陪同再向兒子孔祥志喊話：「你沒傷到人，快出來投案」、「媽媽很想你，趕緊跟媽媽聯絡」。

學甲槍擊案5名涉案人被收押，但關鍵主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志下落不明至今，警方一直找不到人，今天再度請出孔母親情喊話。「祥志，媽媽很想你，你趕緊跟媽媽聯絡」，一開頭就語帶哽咽訴諸母親的思念。

她說，「農曆年要到了，如果你沒跟我聯絡，或者你朋友有跟你聯絡，麻煩請你朋友打電話給分局或者打電話給媽媽都可以，出來投案。」影片還附上分局專線電話。

學甲槍擊案傳出因光電利益糾紛，主嫌「紅龜」洪政軍找楊展華策畫，楊將衝鋒槍、子彈請洪政軍交給孔祥志到學甲開槍。涉嫌提供作案機車的郭建彰、提供衝鋒槍的蔡金郎及載楊展華北上取槍的謝俊誠都已被逮捕收押。

孔母今又再度出面，向孔祥志親情喊話，擔心兒子的安危，語帶哽咽的說，農曆年要到了，希望孔祥志跟她聯絡，或者請朋友聯絡，打電話給學甲分局或者打電話給她都可以，出來投案。

孔母說，「我們做人要敢做敢當，要有個交代，要給社會一個交代，你沒有傷到人，快點出來投案，才有自新的機會，你現在還年輕，一定要跟媽媽聯絡。」