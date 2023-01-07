快訊

宋先生駁「給小甜甜養」 首揭財務分配「不多但夠用」網傻眼

影／台中惡火1家5死今招魂 長孫擲7筊才允筊 家屬悲泣

影／台南88槍擊案槍手人間蒸發59天 母出面喊話快投案

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

圖為台南市警局在議會88槍擊專案報告說明為何發布通緝槍手孔祥志（右）與指使者洪政軍情形。記者吳淑玲／攝影
圖為台南市警局在議會88槍擊專案報告說明為何發布通緝槍手孔祥志（右）與指使者洪政軍情形。記者吳淑玲／攝影

台南學甲發生88槍槍擊案至今59天，槍手孔祥志人間蒸發，孔母今天由台南市前議員謝財旺陪同再向兒子孔祥志喊話：「你沒傷到人，快出來投案」、「媽媽很想你，趕緊跟媽媽聯絡」。

學甲槍擊案5名涉案人被收押，但關鍵主嫌「紅龜」洪政軍、槍手孔祥志下落不明至今，警方一直找不到人，今天再度請出孔母親情喊話。「祥志，媽媽很想你，你趕緊跟媽媽聯絡」，一開頭就語帶哽咽訴諸母親的思念。

她說，「農曆年要到了，如果你沒跟我聯絡，或者你朋友有跟你聯絡，麻煩請你朋友打電話給分局或者打電話給媽媽都可以，出來投案。」影片還附上分局專線電話。

學甲槍擊案傳出因光電利益糾紛，主嫌「紅龜」洪政軍找楊展華策畫，楊將衝鋒槍、子彈請洪政軍交給孔祥志到學甲開槍。涉嫌提供作案機車的郭建彰、提供衝鋒槍的蔡金郎及載楊展華北上取槍的謝俊誠都已被逮捕收押。

孔母今又再度出面，向孔祥志親情喊話，擔心兒子的安危，語帶哽咽的說，農曆年要到了，希望孔祥志跟她聯絡，或者請朋友聯絡，打電話給學甲分局或者打電話給她都可以，出來投案。

孔母說，「我們做人要敢做敢當，要有個交代，要給社會一個交代，你沒有傷到人，快點出來投案，才有自新的機會，你現在還年輕，一定要跟媽媽聯絡。」

槍擊 兒子

延伸閱讀

台南學甲槍擊案槍手逃亡 孔祥志母籲出來投案

郭信一槍擊案確定至少兩人犯案 警方鎖定特定人車

怕成槍下亡魂才逃 高雄槍擊目擊者「阿成」投案吐心聲

高雄槍擊案關鍵者「阿成」投案 警拼最後一塊真相拼圖

相關新聞

影／台南88槍擊案槍手人間蒸發59天 母出面喊話快投案

台南學甲發生88槍槍擊案至今59天，槍手孔祥志人間蒸發，孔母今天由台南市前議員謝財旺陪同再向兒子孔祥志喊話：「你沒傷到人...

租倉庫放10億餘元毒品 警緝獲幫派大哥到案送辦

幫派成員租套房當毒品倉庫，警方查出背後主嫌是竹聯幫李姓大哥，掌握線索發現李男租倉庫放毒品，佈線查獲約1400公斤毒品，初...

水上警分局防搶演練超逼真 員警扮歹徒搶劫驚嚇農會行員

春節將近，嘉義縣水上警分局為確保年節治安，上午舉辦防搶演練，由2名扮持槍劫匪員警，衝入水上農會柳林辦事處，高喊「搶劫」，...

泰山董事今遞狀 告龍邦朱國榮、劉偉龍涉背信與內線交易

泰山經營權之爭愈演愈烈。針對朱國榮及劉偉龍二人，利用龍邦及其子公司向詹岳霖購買泰山股票，可能涉及炒作、涉犯證交法特別背信...

泰山董事詹皓鈞遞狀告發 龍邦、前董座詹岳霖涉十億元內線與背信案

針對朱國榮及劉偉龍二人利用龍邦及其子公司向詹岳霖購買泰山公司股票，可能涉及炒作、涉犯證交法特別背信與內線交易等罪之嫌，泰...

竹市警攜手銀行辦防搶演練 槍聲大作太逼真路人急報案

農曆春節即將到來，新竹市警一分局為加強重要節日安全維護工作確保春節假期治安平穩，昨天攜手聯邦銀行新竹分行舉辦防搶演練，2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。