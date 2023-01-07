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租倉庫放10億餘元毒品 警緝獲幫派大哥到案送辦

中央社／ 台北7日電

幫派成員租套房當毒品倉庫，警方查出背後主嫌是竹聯幫李姓大哥，掌握線索發現李男租倉庫放毒品，佈線查獲約1400公斤毒品，初估市價約新台幣10億餘元，警詢後移送李男法辦。

台北市警方今天指出，刑警大隊去年12月破獲有竹聯幫背景的35歲彭姓男子與47歲徐姓男子涉嫌，租套房放毒品，並循線查獲，藏放在真空茶葉包裝內的愷他命、安非他命，警詢後把2人送辦。

承辦此案的台北市刑事警察大隊持續向上溯源，發現操控彭男2人藏毒及供應貨源的是竹聯幫李姓大哥，鎖定李男等人也在桃園市八德區附近承租倉庫放置毒品。

北市刑大昨天見時機成熟，派員前往搜索，逮捕李男等人到案，並搜出約1400公斤毒品，包含愷他命、安非他命等，經查，李男平時以桃園地區為據點，初估此批毒品的黑市價格約10億餘元。

警詢後依違反毒品危害防制條例等罪嫌把李男等人移送桃園地檢署偵辦。警方指出，將持續追查毒品來源及銷售網絡。

毒品 桃園 竹聯幫

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