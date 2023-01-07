水上警分局防搶演練超逼真 員警扮歹徒搶劫驚嚇農會行員

春節將近，嘉義縣水上警分局為確保年節治安，上午舉辦防搶演練，由2名扮持槍劫匪員警，衝入水上農會柳林辦事處，高喊「搶劫」，喝令行員繳出現金，否則開槍！演習逼真，讓行員嚇出一身冷汗，2名扮劫匪警員得手後，隨即駕車逃逸，遭大批員警攔截圍捕，到手現金當場員警被人贓俱獲。

演練時，2名持槍劫匪共乘轎車進入農會，隨即掏出手槍高聲喝令「搶劫」，喝令行員繳出現金，否則要開槍等語，1名男行員隨即繳出現金，但卻刻意拖延，讓旁邊女行員按鈴報警，劫匪聽到警鈴聲大作，喝令拿錢劫匪趕快上車離開。

水上警分局勤務指揮中心接獲警鈴發報，立即指揮線上巡邏警網火速前往現場，同時偵查隊全員出動，利用車牌辨識系統，及時在嘉163線柳林段發現歹徒車輛，迅速圍捕壓制搶匪。