台南學甲槍擊案槍手逃亡 孔祥志母籲出來投案

台南學甲槍擊案槍手孔祥志在逃已遭通緝，孔母今天哽咽呼籲兒子敢做敢當，出來投案，也盼兒子和她連絡：「媽媽很想你。」

台南市警局學甲分局今天發布一段影片長約1分鐘，影片中有2人，一人是前台南市議員謝財旺，一人是孔祥志的母親。

孔母在影片表示：「媽媽很想你，你趕緊和媽媽聯絡。農曆年要到了，如果你沒和我聯絡，或你朋友有和你聯絡，麻煩請你朋友打電話給分局或打電話給媽媽都可以，出來投案」。

孔母說，我們做人要敢做敢當，要有個交代，要給社會一個交代，「議員說你沒有傷到人，請你快點出來投案，你才有自新的機會，你現在還年輕，你一定要和媽媽聯絡」。

台南學甲槍擊案共開88槍，孔祥志去年11月10日凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再前往學甲區中正路前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

孔母去年12月12日曾公開呼籲兒子出面投案，這次是第2次；警方推測孔祥志案發後逃到東南亞，台南地檢署已發布通緝。