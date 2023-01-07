修車師傅兼職改槍 中市警查獲小型軍火庫

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中央社／ 台中7日電

台中市警察局查緝非法槍械，今天宣布查獲從事修車工作的林姓男子，還研究改槍方法，將改造槍枝販售給不特定對象，起出多把仿突擊步槍等槍械，訊後移送台中地檢署偵辦。

台中市警察局刑事警察大隊表示，1日起執行「加強重要節日安全維護工作」，強力打擊非法槍械，日前接獲情資指稱居住於台中市西屯區的林姓男子涉嫌擁槍自重，持有多把槍枝，火力強大，於是成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦。

警方調查指出，林姓男子平日從事修車工作，因本身對槍枝有濃厚興趣，透過網路自學，研究改槍方法，並將改造好的槍枝向不特定對象販售，藉此賺取外快，警方經長期蒐證，掌握林男存放槍枝處所，3日持搜索票前往林男住處搜索。

警方當場查獲多把不同型號的仿突擊步槍及彈匣，還有空氣長槍、步槍子彈、手槍子彈、已貫通槍管、槍機、瞄準鏡、改造槍枝工具等，訊後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將林男移送台中地檢署偵辦。

槍枝 警察

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