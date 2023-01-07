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竹市警攜手銀行辦防搶演練 槍聲大作太逼真路人急報案

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

農曆春節即將到來，新竹市警一分局為加強重要節日安全維護工作確保春節假期治安平穩，昨天攜手聯邦銀行新竹分行舉辦防搶演練，2名員警假扮歹徒挾持保全，還開槍行搶30萬元現金，最後在警方攔截圍捕下迅速制服歹徒。由於過程太逼真，有路過民眾嚇到打110報警，銀行行員聽到槍聲大作，也直呼太震撼！

新竹市警一分局指出，為遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，今年結合聯邦銀行新竹分行實施金融機構防搶演練，2名員警假扮持槍歹徒戴全罩式安全帽挾持保全員侵入開槍行搶，並將隨身帶來手提袋丟入櫃檯內，開槍示意要員工將錢裝入，行員迫於無奈，將30萬元裝入袋中交付歹徒。

員警假扮的歹徒取得贓款準備逃跑，但現場已經警鈴大作，警方接收銀行觸按警鈴通報後，發布線上攔截圍捕，迅速截獲逮捕搶匪，適逢上下班時間路過民眾看見大批警力與搶匪對峙，驚嚇不已，一度以為真的發生搶案打110報警，直到員警解說，才知道是警方的防搶演練，鬆了一口氣，也忍不住驚嘆員警專業。

聯邦銀行新竹分局經理曾正賢表示，多年來的防搶演練以今年最震撼，行員雖有心理準備，仍然被逼真行搶過程及槍聲所驚嚇，防搶演練確實有必要，可提升金融機構業者及保全人員的敏銳度及自我安全防衛能力。

一分局長曾有慶說，本著未雨綢繆精神，此次舉辦金融機構防搶演練，希望藉此提升金融機構業者及保全人員的敏銳度，讓各行員了解過程亦提高執勤員警警覺性與機動性，發揮勤務指揮管制效能，即時追緝攔截圍捕嫌犯，迅速破案以確保各金融機構及市民生命、財產安全，演練圓滿結束。

年關將近，警方也呼籲民眾，外出盡量避免攜帶大量現金及貴重金飾，存領大量款項宜有2人以上同行，並可隨時向派出所申請警力護鈔，假若不幸遭遇搶奪等刑案，首應保護自身生命安全並保持冷靜，立即記下歹徒容貌、體型、特徵、衣著、交通工具車牌，撥打110報案，以利警方能於最短時間內，循線追緝犯嫌。

新竹市第一警分局結合銀行舉辦防搶演練，過程逼真。圖／警方提供
新竹市第一警分局結合銀行舉辦防搶演練，過程逼真。圖／警方提供
新竹市第一警分局結合銀行舉辦防搶演練，過程逼真。圖／警方提供
新竹市第一警分局結合銀行舉辦防搶演練，過程逼真。圖／警方提供
新竹市第一警分局結合銀行舉辦防搶演練，過程逼真。圖／警方提供
新竹市第一警分局結合銀行舉辦防搶演練，過程逼真。圖／警方提供

新竹 保全

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