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淨化春節治安 高市警查獲毒品人口擁槍枝

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警方淨化春節治安，約制治安顧慮人口，小港警分局接獲檢舉，1名張姓男子涉嫌持有槍械，發現張是毒品列管人口，動員前往他住處搜查，果然在他的床頭櫃下，查獲2把改造手槍及些許毒品，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警小港分局表示，春節來臨，警方正執行重要節日安全維護工作，藉由社區訪查，並約制治安顧慮人口，接獲檢舉，張姓男子（54歲）擁有槍械，1月5日到高雄市小港區中安路張姓男子住處搜索，查獲槍械。

警方到張宅搜索，由張的家人帶進屋內，當時張姓男子還在睡覺，員警叫醒張，在房內搜查，才在床頭櫃下發現裝袋的槍械，袋內有巴西金牛座改造手槍2枝、改造子彈6顆、槍管1支，以及安非他命6包，重約12公克。

據了解，張稱安非他命是他要吸食的，槍械不是他的，是綽號「阿仁」的朋友寄放。但他卻說不出阿仁的真實姓名及聯絡方式，員警懷疑他的說詞只是搪塞警方。警方詢問他後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警方查獲張姓男子涉嫌持有槍械，正清點他裝袋的槍械。記者林保光／翻攝
高雄市警方查獲張姓男子涉嫌持有槍械，正清點他裝袋的槍械。記者林保光／翻攝

毒品 高雄市

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