子債父償！博弈欠上百萬 惡煞登門擄人 警8小時速破
新北市三峽區劉姓男子，沉迷博弈網站欠下上百萬賭債，卻無力償還。周三（4日）凌晨被債主劉等5煞，強擄至一間宮廟倉庫囚禁，還要他電聯其父「子債父償」，劉父得知假意還錢，約於成福路交錢放人，報警求救。8小時后5煞被逮帶回偵辦，警詢後依刑法妨害自由、恐嚇、社維法等罪送辦裁處。
經調查，劉姓男子（19歲）沉迷網路博弈百家樂，去年（2022年）6月中旬便積欠劉姓債主（22歲、竹聯幫明仁會成員）190萬元賭債，劉姓債主多次催討，劉卻無力還債，不時藉機閃躲或是避不見面，讓劉姓債主相當不滿。
周三（4日）凌晨2時許，劉姓債主夥同陳（19歲）、許（21歲）、王（24歲）曾姓少年等人，共乘一輛汽車，來到劉男位於新北市三峽區弘園街住處討債。眾煞抵達下車，見劉男躲在屋內不肯出來面對，同夥陳男便持西瓜刀，大聲喝令「出來不然….」。
劉男知悉無法逃避，只好乖乖出現，旋即被強押上車，驅車載往三峽郊區一處宮廟倉庫囚禁。過程中，劉姓債主強逼劉男簽下兩張190萬借據，要求每月分期付款清償賭債，隨後再押往三峽區建安路一處廢棄工寮囚禁。
此時，債主要劉男致電其父「子債父償」，但凌晨時間，劉男撥了30多通電話，劉父都未應答，直到早上天亮劉父起床見兒子沒在家，看了手機才驚見兒子連打30多通電話，直覺出事趕緊回撥。
不料，電話一接通，劉姓債主直接搶下劉男手機，直接嗆告劉父「你兒欠我們190萬元看要如何處理？不然就去你公司亂。」劉父心繫兒子安危，先向三峽警方報案，旋即再電聯對方假意還錢，雙方約在當天上午10時許，於成福路一處空地交錢放人，大批警力立即前往現場埋伏。
當天依約時間一到，劉男等5人果然帶劉男前來，警見狀魚貫衝出，當場壓制5惡煞，連同在車內搜出西瓜刀、摺疊刀、欠條、1包毒咖啡包等證物，一併帶回偵辦。
偵詢時，眾煞異口同聲辯稱，都是劉男「自願」上車，他們絕無動用惡力強押擄人，警詢後依刑法妨害自由及恐嚇等罪將5嫌移送法辦；另陳、許兩男則因持有毒咖啡包及西瓜刀、彈簧刀，再依社會秩序維護法裁罰。
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