天道盟成員赴柬埔寨受訓回台組詐團 專騙妙齡女遭警破獲

天道盟楊姓男子（22歲）去年主動前往柬埔寨詐欺機房受訓，操作詐欺事務後，業績到達門檻後返台，他認為詐欺有暴利可圖，決定在年關前海撈一筆，找來人馬在國內組成代號「遠傳」詐騙機房。

楊嫌先從Instagram盜取帥哥照片，用來申辦交友軟體「探探」、「Tinder」、「Omi」帳號，隨機與女網友聊天談心，每天噓寒問暖取得信任後，再推薦假的亞馬遜購物網給被害人。

嫌犯指示被害人登入幾可亂真的偽造亞馬遜平台詐騙網站(網址：https://amzshopss.com)，要求被害人匯款1萬元購買禮物卡，隔天就會回饋1萬2000元到被害人帳戶，被害人嚐到甜頭後，嫌犯就創造慶祝節日等各式名目的搶購活動，不斷慫恿被害人搶購禮物卡，以「小魚釣大魚」並製造「買越多，賺越多」的假象，被害人投入大量金錢後，以平台發生問題等各種理由推託無法出金，被害人察覺時已損失大量金錢。

警方清查，至少有20名女子上當受騙，被騙金錢達上千萬元，其中一名女子被騙330萬元。

刑事局接獲被害人報案，日前搜索機房據點2處，查獲犯嫌共15人，拘提楊姓主嫌等8人到案，羈押3人，查扣涉案手機25支、筆電1台、電腦主機1台、硬碟1個、身分證2張、金融卡8張、存摺3本等贓證物，詢後依加重詐欺罪、組織等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。