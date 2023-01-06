桃園明仁會打砸詐毒全都來 刑事局動員百警搗破堂口

刑事局表示，竹聯幫仁堂明仁會近年涉嫌多起社會暴力事件，尤其桃園市多起街頭暴力事件，都與桃園明仁會有關，刑事局與桃園、台北兩警局合作，動員百名警力掃蕩明仁會，逮捕綽號「小宋」的洪姓男子（32歲)等20人到案。

警方指出， 去年10月，桃園明仁會洪嫌在八德區一家餐廳內，因飲酒與客人口角，揪眾毆打被害人、毀損餐廳桌椅，被害人就醫，還帶人到醫院要圍堵被害人，轄區警方即時到場，才避免衝突擴大。

警方還查出，桃園明仁會成員與一名建設公司人員，在網路口角互嗆，就揪眾持棍棒、石塊在深夜砸毀對方建設公司的工地，並潑漆、砸毀沿路車輛。

警方報請桃園地檢署指揮偵辦，鎖定以洪姓會長為首的20名涉嫌人，去年12月27日清晨動員150名警力，分持搜索票、拘票，逮捕洪等20人到案，同時攻破桃園明仁會藏毒據點、詐欺機房。

警方起獲洪姓會長代表「明仁會」字樣匾額1幅，在各搜索點查扣印有「桃園仁」、「仁者無敵」字樣服飾、K盤、打火機等象徵幫派組織證物，並查扣藏放據點內三級毒品甲基甲基卡希酮1020公克（毒品咖啡包原料）、毒品咖啡包、愷他命等毒品證物。