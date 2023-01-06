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中信銀行員驚傳淪詐騙共犯 金管會已接獲通報、最重罰5千萬

竹聯幫明仁會長涉桃園多起暴力案 警逮20嫌送辦

中央社／ 台北6日電

竹聯幫明仁會洪姓會長涉及桃園地區多起街頭暴力案，且以博弈賭博、販毒等為收入來源，平時贊助廟會活動主打幫派名稱，刑事局掌握線索，逮捕洪姓男子等20人送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵四大隊大隊長陳瑞基表示，竹聯幫明仁會近期在雙北地區犯下多起暴力案件，近期掌握幫派分子前往桃園設據點，經查以32歲洪姓男子涉重嫌，組專案小組偵辦。

警方查出，洪姓男子原為桃園黑人家族幫派成員，近期轉赴竹聯幫旗下，洪男去年10月間與10多名小弟前往桃園市八德區某薑母鴨店聚餐，席間因小弟與被害人四眼相對，洪男等人認為遭瞪，率眾毆打5名被害人，被害人就醫時還追至醫院堵人。

另外，有被害人在洪姓男子等人架設的賭博網站輸錢，後續與洪男的小弟發生口角，洪男找小弟到被害人工作的建設公司工地鬧事，並隨機砸毀路旁車輛。

警方掌握線索，布線查緝發現洪姓男子為首幫派涉及多起暴力事件，並準備在桃園市八德區設詐騙機房，見時機成熟，去年12月底動員150名警力分批至洪男等人居住地點搜索逮人，查獲毒品、印有幫派名稱的打火機等物，循線逮捕洪男等20人。

警方發現，洪姓男子為擴大幫派在當地名聲，還贊助廟會活動，且刻意打出幫派名稱，並以諧音製作名牌、衣物，企圖用多角化方式經營幫派。警詢後依組織犯罪防制條例等罪嫌把洪男等20人移送桃園地檢署偵辦。

刑事局表示，明仁會平時活動在北桃園附近，蒐證期間發現以賭博網站、毒品等當收入來源，將持續打擊相關幫派組織。

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