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影／較厚工！搭計程車銷贓變現3千 警埋伏逮人竟是通緝犯

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市淡水區喬姓男子，因涉及竊盜案被判刑三個月，卻未入監服刑，被法院發布通緝。周一上午喬男又度潛入新生街80巷一處民宅，偷取電線後翻牆離開。轄區警獲報趕抵，調閱沿路監視器畫面鎖定喬男涉案，經派員埋伏於回收場外當場逮捕帶回偵辦，警詢後依通緝、竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。

經調查，喬姓男子（54歲）有多項前科的他，是轄區慣竊。去年（2022年）12月間，他多次利用「釣魚線」，打開新北市淡水區民生街閒置空屋大門，偷走屋內熱水器、冷氣機、電線等贓物，再搭乘計程車到附近回收場變賣換現，大費周章卻僅換得3千多元。

警方獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定喬男涉嫌，但喬男居無定所，尚未查緝到案。熟料，周一（2日）上午10時許，喬男再度潛入民生街80巷內，偷剪民宅內電線後翻牆離開，被當地居民發現報警。

轄區警趕緊調派3、4名警力到場追緝，卻一無所獲，眾警認為喬男會到附近資源回收場銷贓，尾後趕抵，果然見喬男騎著一輛單車準備離開當場攔下，經清查意外發現喬因竊案被判刑3個月，卻未依報到時間入監服刑，遭法院發布通緝，連同他未贓銷所竊電線，毒品、吸食器一併帶回偵辦。

偵詢時，喬男坦承犯行，警詢後依通緝、竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。呼籲，年關將近，住宅防竊需謹慎小心，尤其陽台、施工鷹架，連棟建築物雨遮或相近的冷氣主機等，都易成為宵小闖空門的踩踏處，呼籲民眾外出或睡前應留意家中門窗是否緊閉上鎖，做好防竊與保全措施，發現可疑人事物，立即報警處理。

新北市淡水區喬姓男子，因涉竊盜案被逮，警方於他身上搜出毒品，警方依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區喬姓男子，因涉竊盜案被逮，警方於他身上搜出毒品，警方依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏在新北市淡水區喬姓男子，涉嫌以釣魚線打開民宅大門入屋行竊。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏在新北市淡水區喬姓男子，涉嫌以釣魚線打開民宅大門入屋行竊。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏在新北市淡水區中山北路一段資源回收場外，當場逮捕喬姓男子並起獲他竊得電線、另搜出毒品、吸食器，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方埋伏在新北市淡水區中山北路一段資源回收場外，當場逮捕喬姓男子並起獲他竊得電線、另搜出毒品、吸食器，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
喬男犯案後攔搭計程車，前往鄰近資源回收場變賣換現。記者曾伯愷／翻攝
喬男犯案後攔搭計程車，前往鄰近資源回收場變賣換現。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依通緝、竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
警詢後依通緝、竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。記者曾伯愷／翻攝

通緝 毒品

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