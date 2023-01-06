影／較厚工！搭計程車銷贓變現3千 警埋伏逮人竟是通緝犯

新北市淡水區喬姓男子，因涉及竊盜案被判刑三個月，卻未入監服刑，被法院發布通緝。周一上午喬男又度潛入新生街80巷一處民宅，偷取電線後翻牆離開。轄區警獲報趕抵，調閱沿路監視器畫面鎖定喬男涉案，經派員埋伏於回收場外當場逮捕帶回偵辦，警詢後依通緝、竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。

經調查，喬姓男子（54歲）有多項前科的他，是轄區慣竊。去年（2022年）12月間，他多次利用「釣魚線」，打開新北市淡水區民生街閒置空屋大門，偷走屋內熱水器、冷氣機、電線等贓物，再搭乘計程車到附近回收場變賣換現，大費周章卻僅換得3千多元。

警方獲報調閱沿路監視器畫面，鎖定喬男涉嫌，但喬男居無定所，尚未查緝到案。熟料，周一（2日）上午10時許，喬男再度潛入民生街80巷內，偷剪民宅內電線後翻牆離開，被當地居民發現報警。

轄區警趕緊調派3、4名警力到場追緝，卻一無所獲，眾警認為喬男會到附近資源回收場銷贓，尾後趕抵，果然見喬男騎著一輛單車準備離開當場攔下，經清查意外發現喬因竊案被判刑3個月，卻未依報到時間入監服刑，遭法院發布通緝，連同他未贓銷所竊電線，毒品、吸食器一併帶回偵辦。