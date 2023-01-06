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影／南北警方聯手出擊 查獲安平毒咖啡包分裝廠逮4嫌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警第一分局日前據報，有藥頭在安平區永華路二段某大樓內出入頻仍，昨晚會同台北警方等持搜索票入內，查獲毒品咖啡包分裝工廠，當場逮捕26歲王姓藥頭等4嫌，查扣毒品咖啡包1933包、總毛重7公斤多及封膜機、電子磅秤等證物，全案正由警方訊問，持續向上溯源偵辦。

市警一分局執行清源專案，經連日蒐證，鎖定在安平區永華路二段某大樓，會同北市大同分局寧夏所、市警四分局等優勢警力，趁嫌犯外出之際，蜂湧而上，王等人見狀逃竄，大批警力逐一將王在內4名20多歲嫌犯壓制在地。

現場除逮捕王等4嫌外，並查扣毒品咖啡包1933包、總毛重7718.8公克、封膜機1台、電子磅秤1台、毒品咖啡包包裝袋1袋、疑似毒品原料5包、毛重20.1公克、調味哈密瓜粉1袋、毛重17.5公斤、攪拌盒、夾鏈袋1批及手機4支等相關證物。

全案詢問後報請台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押外，專案小組持續深入向上溯源，釐清毒品來源。

王姓藥腳等4嫌見警方找上門四處逃竄，優勢警力逐一將王等制伏。圖／讀者提供
王姓藥腳等4嫌見警方找上門四處逃竄，優勢警力逐一將王等制伏。圖／讀者提供
南北警方昨晚聯手出擊，在安平區永華路二段某大樓內查獲毒品咖啡包分裝工廠，查扣大批毒咖啡包、封膜機及電子磅秤等證物。圖／讀者提供
南北警方昨晚聯手出擊，在安平區永華路二段某大樓內查獲毒品咖啡包分裝工廠，查扣大批毒咖啡包、封膜機及電子磅秤等證物。圖／讀者提供

毒品 咖啡 台南

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