影／南北警方聯手出擊 查獲安平毒咖啡包分裝廠逮4嫌

台南市警第一分局日前據報，有藥頭在安平區永華路二段某大樓內出入頻仍，昨晚會同台北警方等持搜索票入內，查獲毒品咖啡包分裝工廠，當場逮捕26歲王姓藥頭等4嫌，查扣毒品咖啡包1933包、總毛重7公斤多及封膜機、電子磅秤等證物，全案正由警方訊問，持續向上溯源偵辦。

市警一分局執行清源專案，經連日蒐證，鎖定在安平區永華路二段某大樓，會同北市大同分局寧夏所、市警四分局等優勢警力，趁嫌犯外出之際，蜂湧而上，王等人見狀逃竄，大批警力逐一將王在內4名20多歲嫌犯壓制在地。

現場除逮捕王等4嫌外，並查扣毒品咖啡包1933包、總毛重7718.8公克、封膜機1台、電子磅秤1台、毒品咖啡包包裝袋1袋、疑似毒品原料5包、毛重20.1公克、調味哈密瓜粉1袋、毛重17.5公斤、攪拌盒、夾鏈袋1批及手機4支等相關證物。