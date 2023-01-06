民眾通報民宅陌生人出入 警進屋逮到通緝犯、幫派分子

鹿港警方近日在民宅查獲幫派分子、通緝犯及改造手槍。圖／鹿港分局提供 彰化縣福興鄉一處透天民宅，在元旦連假期間進出人員複雜，鄰居覺得異常向警方報案，員警側訪發現一名通緝犯疑似住在該處，且裡面不只一人，警方今年1月2日在屋主同意進到屋內，發現屋內還有幫派份子，當場起獲改造手槍、子彈、安非他命等，全案詢後依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制及毒品危害防制條例等罪，移請彰化地檢署偵辦。

鹿港警方指出，該處住宅位在郊區，元旦連假前就有居民反映有許多不認識的的陌生年輕人進出，感覺很奇怪，希望多注意附近治安，轄區警方不敢大意。

警方調查發現有一名通緝犯進出，經連絡住在附近屋主，獲得同意進到屋內當場查獲天道盟成員陳姓男子、竹聯幫神武堂風麒會成員林姓男子、通緝犯許姓男子及幫派成員吳姓男子涉嫌持有槍械及共同吸食毒品，並起獲JP915金牛座改造手槍1把、子彈9顆、二級毒品安非他命1小包毛重0.36公克，及安非他命吸食器等證物。犯嫌原本還謊報假身分想躲避查緝，警方仍一一突破。