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無視死前求饒「我手斷掉了」 男30刀劈死妻子判關13年

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

葉姓男子（中）不滿菲律賓籍妻子將２人存款、退休金寄回老家蓋房子，爭吵時，氣憤持刀劈死對方，被桃園地院依殺人罪判刑13年。記者陳俊智／翻攝
葉姓男子（中）不滿菲律賓籍妻子將２人存款、退休金寄回老家蓋房子，爭吵時，氣憤持刀劈死對方，被桃園地院依殺人罪判刑13年。記者陳俊智／翻攝
桃園一名葉姓男子不滿菲律賓籍妻子將2人存款和退休金寄回老家蓋房子，追討又爆口角爭執，盛怒之下，竟持菜刀追砍，見對方臨死求饒「我手斷掉了」仍不罷手，直至對方斷氣才想畏罪自殺，但最後被警方救回；桃園地院審理時，葉妻家屬盼葉男能終身監禁，但合議庭審酌犯罪動機和情節，最後依殺人罪判葉男13年徒刑。全案可上訴。

判決指出，葉男今年1月13日上午因金錢糾紛與妻發生口角爭執，過程中，見妻子持水果刀作勢攻擊，盛怒之下，也持菜刀追砍對方頭部，後來見對方伸手抵抗，頻頻哀求「好了好了」、「我手斷掉了」等語，仍不罷手，30刀將人砍到頭破血流，終因顱骨粉碎性骨折、腦損傷引發中樞神經衰竭死亡。

事發後，葉男畏罪自殺，因打電話向家人道別而驚動警方，全案也因此曝光；葉男雖坦承殺人，但主張自己有跟家人坦白殺人，應符合自首要件，但說法未被採信。

法院調查，葉男雖然在電話中有提到殺妻一事，但未要求家人報警，反而提及自殺，顯見其沒有接受日後審判意思。此外，家人報警也是為了協尋有自殺念頭的葉男，並非受託打電話自首。

審理時，葉妻家屬透過菲律賓代表處表達意見，希望葉男能夠終身監禁，但法院審酌葉男是因為妻子擅用共同存款，在盛怒之下行凶，並非計畫性預謀犯案，其過往雖有酒駕公共危險紀錄，但在看守所羈押期間無違規或異常行為，品行尚稱良好，最後審酌他犯後畏罪自殺未遂、未取得妻子家屬原諒道歉等情，認為13年刑期足以兼顧葉男教化、矯正及回歸社會功能。

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殺人 桃園 菲律賓

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