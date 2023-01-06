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台中大里火災5死…傳是「拿高粱點火驅蛇」檢方將訊問屋主釐清真相
台中市大里區凌晨3點多發生火警，東南路161巷1棟民宅起火釀5死慘劇，因屋內住了三代8口其中死者年紀最小僅7個月大，現場傳出疑有人拿高粱酒點火驅蛇釀災，但也有人質疑電暖爐起火，起火原因待調查；台中地檢署已經指派主任檢察官、檢察官專責指揮蒐證，盡速釐清經過。
台中地檢署接獲霧峰分局通報，已指派主任檢察官黃嘉生、外勤檢察官吳婉萍專責處理，第一時間將視現場救災狀況，與警方、火調人員到場蒐證，若情況許可下將進入火場進一步勘驗。
檢方表示，後續不排除訊問屋主、周邊住戶或相關人等，佐以火調、警方蒐證等，確認現場究竟是有人為縱火嫌疑，或是電器因素意外釀災，後續也將赴醫院或殯儀館相驗死者遺體，確認詳細死因。
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