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台中公車又撞行人 中市府：究責到底絕不寬貸

中央社／ 台中5日電

台中市公車繼去年底發生撞死一對母子後，今天又撞上走斑馬線行人，引發網友熱議，台中市政府表示，對公車未禮讓行人等違規行為，已要求業者加重處分，究責到底，絕不寬貸。

台中市警察局第四分局表示，47歲蕭姓公車司機下午3時許駕駛公車，沿南屯區忠勇路左轉五權西路時，自稱因A柱擋住視線，在左轉過程碰撞行人陳姓男子，當時陳男正沿忠勇路走行人穿越道往烏日方向。警方據報到場，將手腳擦傷的陳男送醫救治，無生命危險。

有目擊民眾拍下事發過程，並在網路公布畫面，引發網友熱議，認為「台中市的公車真該好好整頓了！」

對此，台中市政府交通局以文字稿回應表示，這起事故導致行人左臉頰及左手掌擦傷等，經緊急送醫救護，民眾已返家休養中。交通局除已請肇事公車所屬的台中客運立即停派這名司機，並召回進行安全再教育。

交通局指出，公車造成民眾受傷，除依照相關規定加重處分客運業者外，也將此事件納入年度公車評鑑扣分，據了解，業者已與傷者達成和解，若後續必要，市府將全力提供協助，維護應有權益。

此外，交通局強調，將持續擴大加強實施路口稽查，並要求業者督導公車司機落實路口停、看、行等行車安全機制，若有違規將究責到底，絕不寬貸。

台中市

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