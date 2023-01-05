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影／無照開車、牌註銷 他見警攔加速狂逃仍被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

張姓男子昨晚無照駕駛車牌已被註銷汽車，載葉男和李女二人在新北市板橋區見警攔查，從板橋一路加速狂逃至土城區仍被逮，警方在車上起出各式毒品、針筒及吸食器。警詢後今依毒品罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。

板橋警分局後埔派出所員警吳佳澤、林宥杰、賴冠岑3人，昨晚9時30，在板橋區重慶路發現張姓男（43歲）所駕駛黑色汽車車牌已被註銷，張男見騎警用機車員警欲攔查，一路加速從板橋一路往土城方向逃竄，分局勤務指揮中心通報後埔所、信義所線上18名警力實施攔截圍捕，5分鐘後追至土城區和城路一段與連城路口才攔下該車。

員警以強制力要求車上駕駛張男及同車乘客葉姓男子（41歲）和李姓女子（47歲）三人下車接受盤查，員警並在車上發現安非他命吸食器、針筒、殘渣袋6包、大麻2包、毒品咖啡包、海洛因3包、安非他命1包、玻璃球、吸食工具、智慧型手機，全數依法查扣。

駕照已吊銷的張男駕車逃逸時，沿途違規逆向行駛、闖紅燈，警方也依道交條例依法開出5張罰單，可處19200元罰鍰，警詢後今依毒品及公共危險罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

張姓男子昨晚無照駕駛車牌已被註銷汽車在新北市板橋區見警攔查，從板橋一路加速狂逃至土城區仍被逮，車上還起出各式毒品。記者王長鼎／翻攝
張姓男子昨晚無照駕駛車牌已被註銷汽車在新北市板橋區見警攔查，從板橋一路加速狂逃至土城區仍被逮，車上還起出各式毒品。記者王長鼎／翻攝
張姓男子昨晚無照駕駛車牌已被註銷汽車在新北市板橋區見警攔查，從板橋一路加速狂逃至土城區仍被逮，車上還起出各式毒品。記者王長鼎／翻攝
張姓男子昨晚無照駕駛車牌已被註銷汽車在新北市板橋區見警攔查，從板橋一路加速狂逃至土城區仍被逮，車上還起出各式毒品。記者王長鼎／翻攝

毒品 駕照

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