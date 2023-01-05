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竹北男遭擄遇害埋屍苗栗山區 3嫌落網聲押2嫌逃柬埔寨

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導

去年12月29日新竹縣竹北市發生擄人案，30歲陳姓男子在住家連同租賃車遭連人帶車遭擄，竹北警一路追至台中沙鹿區攔截圍捕，連開11槍嚇阻，但嫌犯仍趁隙逃逸；事發一周後，竹北警分局今召開記者會，宣告全案偵破收網，被害人陳男事發隔日即遇害，遭棄屍苗栗後龍偏僻山區；5名嫌犯中，主嫌張男及藍男案發隔日隨即潛逃至柬埔寨，檢方已發布通緝，另外3嫌也陸續查緝到案、聲押獲准，全案依故意殺人罪移請新竹地檢署偵辦。

竹北警分局長林鼎鈞表示，去年12月29日凌晨6點多接獲被害人陳男報案，陳男於凌晨4點多連同租賃車遭4人連人帶車擄走，警方隨即成立專案小組，調閱被害人租賃車輛行車軌跡，由竹北市沿台61線往南行駛至台中市沙鹿區，警方一路追緝，並在沙鹿進行攔截圍捕，嫌犯拒捕並衝撞偵防車，警連開11槍嚇阻，其中10槍皆擊中嫌犯所駕白色BMW，但歹徒迅速逃離現場，最後將車輛棄置台中龍井後逃逸。

林鼎鈞指出，專案小組依據歹徒車輛定位、逃逸軌跡抽絲剝繭，發現做案車輛在苗栗後龍停留2小時，研判陳姓被害人已遇害，於是接連2天至後龍山區展開地毯式搜索，去年12月30日上午在偏僻山區草叢發現被害人遭埋殺害土堆，最後開挖並尋獲陳男遺體。

林鼎鈞指出，全案跨域偵辦，動員包括竹縣竹北、苗栗竹南、台中沙鹿和彰化等警分局近80名警力，警方鎖定5名可疑嫌犯，5嫌均為彰化人，警方兵分多路埋伏；本月2日率先在彰化逮捕徐男，3日在彰化拘捕郭男，同日也在台中一處便利超商逮獲謝男。

警方順利逮回3嫌，同步起獲嫌犯作案衣物、手機一批及被害人所有的現金，其中衣物遭丟棄彰化縣社頭鄉大排水溝企圖滅證；主嫌張男和藍男則在去年12月 30 日凌晨潛逃出境。

警方表示，5名犯嫌和被害人都曾從事詐欺，無業並有詐欺前科，不排除因金錢糾紛釀禍故意殺人的結果；5名犯嫌皆為彰化社頭人，年紀介於22到24歲間，被害人30歲陳男則是竹縣竹北人，全案依故意殺人罪移請新竹地檢署偵辦。

專案小組起獲嫌犯作案衣物一批，遭丟棄彰化縣社頭鄉大排水溝企圖滅證。記者王淑君／翻攝
專案小組起獲嫌犯作案衣物一批，遭丟棄彰化縣社頭鄉大排水溝企圖滅證。記者王淑君／翻攝
犯嫌於去年12月28日，案發前1天曾至被害人位於新竹縣竹北市住處勘察地形。記者王淑君／翻攝
犯嫌於去年12月28日，案發前1天曾至被害人位於新竹縣竹北市住處勘察地形。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北警方陸續在彰化及台中逮捕到年約23歲的3名犯嫌。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北警方陸續在彰化及台中逮捕到年約23歲的3名犯嫌。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北警方陸續在彰化及台中逮捕到年約23歲的3名犯嫌。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北警方陸續在彰化及台中逮捕到年約23歲的3名犯嫌。記者王淑君／翻攝
警方順利逮回3嫌，同步起獲嫌犯作案衣物、手機一批及被害人所有的現金。記者王淑君／攝影
警方順利逮回3嫌，同步起獲嫌犯作案衣物、手機一批及被害人所有的現金。記者王淑君／攝影
警方順利逮回3嫌，同步起獲嫌犯作案衣物、手機一批及被害人所有的現金。記者王淑君／攝影
警方順利逮回3嫌，同步起獲嫌犯作案衣物、手機一批及被害人所有的現金。記者王淑君／攝影
新竹縣竹北警方去年12月30日上午在苗栗後龍偏避山區草叢，發現被害人遭埋殺害土堆，開挖後尋獲被害人陳男遺體。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北警方去年12月30日上午在苗栗後龍偏避山區草叢，發現被害人遭埋殺害土堆，開挖後尋獲被害人陳男遺體。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北警方去年12月30日上午在苗栗後龍偏避山區草叢，發現被害人遭埋殺害土堆，開挖後尋獲被害人陳男遺體。記者王淑君／翻攝
新竹縣竹北警方去年12月30日上午在苗栗後龍偏避山區草叢，發現被害人遭埋殺害土堆，開挖後尋獲被害人陳男遺體。記者王淑君／翻攝

新竹 殺人

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