竹北男遭擄遇害埋屍苗栗山區 3嫌落網聲押2嫌逃柬埔寨

去年12月29日新竹縣竹北市發生擄人案，30歲陳姓男子在住家連同租賃車遭連人帶車遭擄，竹北警一路追至台中沙鹿區攔截圍捕，連開11槍嚇阻，但嫌犯仍趁隙逃逸；事發一周後，竹北警分局今召開記者會，宣告全案偵破收網，被害人陳男事發隔日即遇害，遭棄屍苗栗後龍偏僻山區；5名嫌犯中，主嫌張男及藍男案發隔日隨即潛逃至柬埔寨，檢方已發布通緝，另外3嫌也陸續查緝到案、聲押獲准，全案依故意殺人罪移請新竹地檢署偵辦。

竹北警分局長林鼎鈞表示，去年12月29日凌晨6點多接獲被害人陳男報案，陳男於凌晨4點多連同租賃車遭4人連人帶車擄走，警方隨即成立專案小組，調閱被害人租賃車輛行車軌跡，由竹北市沿台61線往南行駛至台中市沙鹿區，警方一路追緝，並在沙鹿進行攔截圍捕，嫌犯拒捕並衝撞偵防車，警連開11槍嚇阻，其中10槍皆擊中嫌犯所駕白色BMW，但歹徒迅速逃離現場，最後將車輛棄置台中龍井後逃逸。

林鼎鈞指出，專案小組依據歹徒車輛定位、逃逸軌跡抽絲剝繭，發現做案車輛在苗栗後龍停留2小時，研判陳姓被害人已遇害，於是接連2天至後龍山區展開地毯式搜索，去年12月30日上午在偏僻山區草叢發現被害人遭埋殺害土堆，最後開挖並尋獲陳男遺體。

林鼎鈞指出，全案跨域偵辦，動員包括竹縣竹北、苗栗竹南、台中沙鹿和彰化等警分局近80名警力，警方鎖定5名可疑嫌犯，5嫌均為彰化人，警方兵分多路埋伏；本月2日率先在彰化逮捕徐男，3日在彰化拘捕郭男，同日也在台中一處便利超商逮獲謝男。

警方順利逮回3嫌，同步起獲嫌犯作案衣物、手機一批及被害人所有的現金，其中衣物遭丟棄彰化縣社頭鄉大排水溝企圖滅證；主嫌張男和藍男則在去年12月 30 日凌晨潛逃出境。