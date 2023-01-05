影／男子擁槍持毒心虛狂奔 跑到摔斷腿仍被警逮

新北保大前天在三重區盤查一輛違規停放在超商前汽車，駕駛高姓男子及乘客徐姓男子二人面露不安臉色，徐男一度趁機拔腿狂逃，不慎摔斷右腿，由救護車送醫，警方仔細搜查果真在車內起獲兩把改造手槍，子彈23顆及毒品，警詢後昨天依違反槍砲及毒品罪嫌肘二人移送新北地檢署偵辦。

新北市保大第一中隊員警本月3日晚上11時20分巡邏行經三重區正義南路，見高姓男子（26歲）駕駛汽車規停放在超商前紅線，上前盤查，過程中右前座的徐姓男子（55歲）露出忐忑不安面容、講話支支吾吾，員警詢問是否有攜帶違禁品，徐男還阿莎力地交出隨身背包，員警在背包內的菸盒中赫見安非他命1包，重約1.5公克及吸食器1組，當員警於現場以毒品試劑檢驗時，徐男突然轉身拔腿狂奔，衝進附近商場內。

員警隨即緊追在後，徐男逃跑時因為一隻鞋子脫落因而踉蹌摔倒在地，沒想到這一摔竟摔到右腿膝蓋骨折，徐男只能自認倒楣不斷哀嚎，員警立即叫救護車到場協助將徐男送往醫院救治。

警方在汽車駕駛座後方置物袋內發現2把改造手槍及23發造子彈，高男一再否認持有，但仍難以撇清干係，警詢後昨將高男依違反槍砲罪嫌、徐男依違反槍砲及毒品罪嫌送辦。