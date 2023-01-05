影／博弈網找女友當直播主 警逮員工持「滅證遙控器」

刑事局中打去年底間獲報，「TU娛樂城」博弈網站設在彰化市一幢連棟透天厝，犯嫌還找女朋友擔任直播主「叩客」，警方去年底攻堅抓人，發現集團幹部拿了一顆遙控器，一見犯行敗露，隨即按下斷電按鈕，重置電腦系統滅證，全案帶回涉案蔡男等10人送辦。

刑事局中打三隊在去年10月間獲報，有歹徒在彰化市的連棟透天厝，租賃二樓大坪數空間，外觀以廣告公司掩人耳目，實際上經營博弈網站「TU娛樂城」，並在該處負責找賭客的「叩客」工作，集團成員為了吸引更多客人，連女朋友都找來擔任直播主，穿著火辣，拍攝抖音、臉書等影片，藉此吸引賭客上門。

據查，除了辣妹直播主外，該博弈網站提供今彩539、體育賽事、百家樂、彩票等多款賭博遊戲，網頁上標示投注方便、高賠率、高報酬、高回水等誘因，吸引賭客至超商購買點數（三方支付），或以網路銀行轉帳、匯款等方式入金（將金錢轉成點數），進行下注。

中打三隊與彰化縣刑大、彰化縣彰化警分局、台中市刑大科偵隊、台中市第二、第三警分局等單位，成立專案小組，報請彰化地檢署檢察官吳宗達指揮偵辦，去年12月14日蒐證完備後，派遣特警前往破門攻堅。

專案小組發現，集團員工持有一顆「滅證遙控器」，一旦遇到檢警上門查緝，該員工就會按下開關，以遙控方式，將所有電腦主機斷電，而主機裝設有還原系統，一經斷電，主機內的資料便會刪除，藉此躲避追查。

經查，該集團也涉嫌以不出金的方式，詐騙賭客，至少有10人受害，金額約數十萬元。

全案帶回蔡姓男子等涉案10人，查扣大量電腦主機、螢幕、監視器等贓證物，將擴大追查其他共犯，以賭博罪、洗錢、詐欺等罪送辦，檢方訊問後，命蔡等人請回。

刑事局重申，立法院已三讀通過賭博罪修法，線上博奕網站從事客服人員或參與賭博行為，恐涉及刑法賭博罪嫌，提醒民眾提高警覺，避免觸法。

「TU娛樂城」經營網路博弈，在網路張貼各種廣告，甚至犯嫌還找來女友擔任直播主，穿著清涼拍攝短影音，吸引賭客上門。圖／讀者提供