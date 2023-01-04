販賣海洛因7次應判死刑或無期徒刑 法院指她非盤商減刑

汪姓女子7度販賣第1級毒品海洛因給陳姓男子，依法應處死刑或無期徒刑，基隆地方法院考量她非盤商，僅為吸毒者有償轉讓予以減刑，判應執行有期徒刑10年。全案可上訴。

判決指出，警方2020年7月27日持搜索票，前往新北市汪女的住處執行搜索，查獲販毒所用的手機、電子磅秤及安非他命2包、吸食器6個、分裝袋2袋、藥鏟1個，將她帶回詢問後送辦。

汪女坦承分別販賣海洛因給陳男7次，販賣第2級毒品甲基安非他命給林男2次，基隆地檢署檢察官偵查後，依違反毒品危害防制條例起訴汪女。

毒品危害防制條例規定，販賣第1級毒品處死刑或無期徒刑，販賣第2級毒品處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

法院指出，販毒者有大盤毒梟和中、小盤之分，也有僅止於吸毒者互通有無的有償轉讓，販賣行為危害社會程度有異，法定最低本刑同為「死刑或無期徒刑」，不可謂不重。

法院認為，汪女雖販賣海洛因7次，但對象僅陳男1人，先前也無販毒前科。她是為供應自己吸毒所需花費，起意販賣海洛因，並非罪大惡極之徒，或屬長期大量販賣毒品「大盤」、「中盤」毒梟，犯罪情節尚屬輕微，並非不可憫恕。

法官依毒品危害防制條例「自白」規定，減輕汪女刑度，但法定最輕本刑仍為15年以上20年以下，基於罪刑相當及刑罰公平比例原則，另依刑法認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑規定，再予酌量減輕其刑。