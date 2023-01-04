綠委質疑消極查緝活龍蝦走私中國 海巡署：依法行政

民進黨籍立委洪申翰、民進黨連江縣黨部主委李問質疑連江縣政府包庇走私龍蝦給中國船隻，船次達到33趟、共計3313箱，市價約2億元，海巡署也被指控消極查緝；對此海巡署回應，皆秉持「依法行政」原則，未受外界因素影響執法力度。有關出港是否涉不法部分，已報請地檢署指揮偵辦，並向行政院會報。

洪申翰、李問質疑連江縣府任由船隻從馬祖出港，前往高登島附近海域走私澳洲活龍蝦給中國船隻；船隻航跡圖不符，向縣府提出質疑也被回應「正常商業行為」，指控縣府包庇走私、海巡署消極查緝。

海巡署表示，關於馬祖地區載運龍蝦船舶出港時，海巡人員均秉持「依法行政」原則，依《海岸巡防法》等相關規定執行安檢工作，經檢查未攜帶管制物品後，才予出港；另船舶航行期間，均由雷達及線上巡防艇監控掌握，無受外界因素影響執法力度。