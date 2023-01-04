礁溪溫泉套房藏3支槍、25發子彈 警方今晨破獲

宜蘭縣警局三星分局與礁溪分局去年接獲報案，情報稱丁姓男子持有槍枝，兩分局經過長期偵查蒐證，今早6時許攻入丁嫌所住的礁溪日租套房，查獲手槍3支、子彈25發、未成品子彈與海洛因、安非他命，將丁嫌及在場的陳姓男子送辦。

據警方調查，丁男38歲，宜蘭人，無業，曾有過前科。去年10月間三星分局接獲情報，稱丁嫌「擁槍自重」，便與礁溪分局共組專案小組，經過長時間蒐證、跟蹤與埋伏，掌握丁嫌據點，今早由刑警持搜索票會同霹靂小組，攻破丁嫌所在的礁溪日租溫泉套房。

警方稱，攻堅過程順利，破門後迅速制伏屋內的丁嫌與陳姓男子。警方在屋內搜出3把改造手槍、25發子彈、1批未成品子彈和少量海洛因、安非他命等違禁品。丁嫌被逮後，對非法持有違禁品供認不諱，聲稱是他一人所為，與旁人無涉。一同被逮的39歲陳姓男子，是丁嫌的朋友，說屋內的違禁品非他所有。