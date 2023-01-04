不給錢就開槍！小丑潘尼懷斯、黑魔女、豬教授搶銀行 警演練攔截圍捕

農曆過年將至，北投警分局演練防搶暨攔截圍捕，偵查隊隊員扮演反派角色小丑潘尼懷斯、黑魔女、豬教授，進入台北市第五信用合作社石牌分社，假借提領警示帳戶內贓款，行員不給錢竟開槍搶劫，優勢警力獲報迅速到場逮捕犯嫌，隨後也緝捕駕車逃逸的蜘蛛人到案，警方呼籲民眾年前欲運用大量現金，可申請警力護鈔。

昨天上午警方演練假扮蛛蛛人，開車載著反派角色小丑潘尼懷斯、黑魔女、豬教授到台北市第五信用合作社石牌分社，小丑臨櫃領錢，行員告知是警示帳戶無法提領，小丑怒稱，什麼警示帳戶聽不懂拉，激動的指示行員放錢進袋子，其餘人甚至開槍威嚇，簡直目無王法。

行員隨即通報，警方派出勢警力快速到場，迫使行搶的小丑等人棄械投降。另駕車逃逸的蜘蛛人，警方設立重重圍捕點，與士林分局攔截圍捕點拘捕逃逸犯嫌到案。

北投分局指出，為強化轄內金融機構、銀樓等財物資金匯集處所安全維護，避免成為歹徒覬覦下手目標，以保障民眾財物安全，昨天上午與台北市第五信用合作社石牌分社，舉辦防搶暨攔截圍捕演練，增進行員與員警線上整合能力。