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不給錢就開槍！小丑潘尼懷斯、黑魔女、豬教授搶銀行 警演練攔截圍捕

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

農曆過年將至，北投警分局演練防搶暨攔截圍捕，偵查隊隊員扮演反派角色小丑潘尼懷斯、黑魔女、豬教授，進入台北市第五信用合作社石牌分社，假借提領警示帳戶內贓款，行員不給錢竟開槍搶劫，優勢警力獲報迅速到場逮捕犯嫌，隨後也緝捕駕車逃逸的蜘蛛人到案，警方呼籲民眾年前欲運用大量現金，可申請警力護鈔。

昨天上午警方演練假扮蛛蛛人，開車載著反派角色小丑潘尼懷斯、黑魔女、豬教授到台北市第五信用合作社石牌分社，小丑臨櫃領錢，行員告知是警示帳戶無法提領，小丑怒稱，什麼警示帳戶聽不懂拉，激動的指示行員放錢進袋子，其餘人甚至開槍威嚇，簡直目無王法。

行員隨即通報，警方派出勢警力快速到場，迫使行搶的小丑等人棄械投降。另駕車逃逸的蜘蛛人，警方設立重重圍捕點，與士林分局攔截圍捕點拘捕逃逸犯嫌到案。

北投分局指出，為強化轄內金融機構、銀樓等財物資金匯集處所安全維護，避免成為歹徒覬覦下手目標，以保障民眾財物安全，昨天上午與台北市第五信用合作社石牌分社，舉辦防搶暨攔截圍捕演練，增進行員與員警線上整合能力。

北投分局呼籲，民眾如欲運用大量現金，請使用轉帳方式，或由親朋好友陪同提領，也可申請警力護鈔以策安全。若遇搶奪案件，則應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，並迅速撥打「110」報案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。

北投警方扮演小丑潘尼懷斯、豬教授，昨天在台北市第五信用合作社石牌分社，演練防搶暨攔截圍捕。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方扮演小丑潘尼懷斯、豬教授，昨天在台北市第五信用合作社石牌分社，演練防搶暨攔截圍捕。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方扮演反派角色豬教授，昨天在台北市第五信用合作社石牌分社，演練防搶暨攔截圍捕。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方扮演反派角色豬教授，昨天在台北市第五信用合作社石牌分社，演練防搶暨攔截圍捕。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方扮演反派角色，昨天在台北市第五信用合作社石牌分社，演練防搶暨攔截圍捕。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方扮演反派角色，昨天在台北市第五信用合作社石牌分社，演練防搶暨攔截圍捕。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方扮演反派角色，昨天在台北市第五信用合作社石牌分社，演練防搶暨攔截圍捕。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方扮演反派角色，昨天在台北市第五信用合作社石牌分社，演練防搶暨攔截圍捕。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方演練防搶暨攔截圍捕，增進行員與員警線上整合能力。記者蕭雅娟／翻攝
北投警方演練防搶暨攔截圍捕，增進行員與員警線上整合能力。記者蕭雅娟／翻攝

北投 銀樓 搶劫

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