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弟拿啞鈴、藍波刀殺死哥哥！判決揭他長年處在胞兄壓力下

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄57歲王姓男子和胞兄感情長期不睦，去年4月王男拿啞鈴重擊哥哥頭部，再持「藍波刀」刺殺哥哥左頸，結果哥哥死後，王僅以棉被蓋住屍體，伴屍1周後，因忍受不了惡臭才離開，因法院審理時，王男胞姊曾向法官求情，法官也發現王男長期處在胞兄壓力下，高雄地方法院依殺人罪，判王男12年徒刑。

王男與胞兄都已離婚，兄弟原與老父同住高雄市前鎮區南衙路附近，後來因感情不睦，王姓男子又因涉及殺人未遂及公共危險案被通緝，由哥哥照顧老父，但老父已在前年過世。

去年4月18日下午，王男與哥哥發生爭執，王竟上2樓房間，拿1把藍波刀插在腰際，下樓見哥哥躺在客廳看電視，拿1個14磅重的啞鈴，朝哥哥頭部猛砸，哥哥閃避不及，前額骨遭砸後重傷倒地，王男不罷手，拿藍波刀刺向哥哥左頸部，導致哥哥動脈遭割斷，失血過多死亡。

王姓男子見哥哥死亡，僅拿棉被蓋住屍體，仍繼續在住處居住1周，直到4月25日凌晨，因屍體發生腐臭味，他受不了屍臭才離開住處，並告訴李姓友人，「我殺死哥哥了」，請李男協助報警處裡屍體。

警方到場時發現王男哥哥已死亡多時，但王男下落不明，直到同月28日上午，在旗津區風車公園的某處草叢找到王男，王見員警上前，還持藍波刀抵住頸部，不願乖乖就範，最後員警趁王不注意時，一擁而上，雙方對峙時，藍波刀還不慎劃傷張姓員警手臂，經優勢警力壓制，才將她逮捕。

高雄地院審理時，王男坦承持啞鈴、藍波刀殺死胞兄，他曾留下遺書給女兒，企圖尋短，王男胞妹也幫哥哥求情，稱王男長期受精神折磨，這件悲劇是家門不幸，希望法官給王男自新機會。

法官認為，王男胞兄長期將垃圾、廢棄物堆置家中，造成住處環境相當髒亂、惡劣，還曾對王男無理相向，2017年時還曾拿刀攻擊王男，造成王男左胸有15公分撕裂傷，參酌兩人相處模式，王男確實生活在胞兄的壓力之中，這次下殺手，是因王男積怨已久，因偶發之爭吵，一時衝動所致。

法官綜合精神鑑定報告和相關事證，認同王男胞妹的說法，王男並非毫無可憫之處，因此依殺人罪判他徒刑12年；至於他另涉妨害公務部分則無罪，可上訴。

王姓男子（中）涉嫌殺害哥哥後被捕，法院依殺人罪判刑12年。記者張議晨／翻攝
王姓男子（中）涉嫌殺害哥哥後被捕，法院依殺人罪判刑12年。記者張議晨／翻攝

殺人 通緝

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